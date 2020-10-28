Testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'da

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

- İstanbul'da vaka sayılarının Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığını açıkladık. Her 10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır. Son 7 günde ortalama vaka artışı geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. İstanbul'da kontrol altına alınmazsa salgın baş edebilirlik olmaktan çıkacaktır

- İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir ve Tekirdağ'da yüzde 96, Edirne'de yüzde 91, Bursa'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde yüzde 63'tür. Sadece sayılan iller değil bütün Türkiye İstanbul temaslısıdır. Salgınla mücadele 83 milyonu ilgilendirmektedir

- İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın. Yoğun bakım yatak sayısı 9 bine yakın. İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66 bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Solunum cihazları için yüzde 33, sadece Covid'li hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum. Diğer hastalarında buradaki sayıya dahil olduğunu şu an ağır hastamızın, yüzde 29-30'lar civarında. Bu çerçeveden baktığımız zaman 500-550 ağır hastadan bahsediyoruz. Halbuki 9 bine yakın yoğun bakım hastamız var. Yani 3'te 1 boş

- İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim

- İstanbul'da bu sorunun olmadığını, ama olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz hassasiyeti özellikle anlatmaya vatandaşımızın kurallara uyumunu bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Çok tekrar olduğunu biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik noktasında hassasiyet göstermemiz ve mümkün mertebe misafir almadan teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı istiyoruz

- Şu anda seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz

- 83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep'te yükselmişti, Batman'da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık. Ankara'da İstanbul'un iki katıydı. İstanbul şu an Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle geriledi. Ankara'da sokağa çıkma yasağı gibi uygulamak yapılmadan bu sonuçlar alındı. Burada 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında hassasiyet gösterir ve üzerimize düşeni yaparsak biz bundan başarıyla çıkarız

- Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. Bunu net söylüyorum. Bu aşıyla ilgili ilgili firmalarla görüşüldü ama ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için çok çaba sarf ettik. Daha detaylı söyleyeceğim var söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir, ruhsatı olmayan aşıyı halk sağlığı alır. Ortada olmayan firmada var şimdi yok denilerek bir aşıyı pazarlamasınlar. Bunun altını çiziyorum. Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin

- (Okullarda) Kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek. İstanbul'da yeni dönemde kademelendirmenin Bilim Kurulunun önerisi olmadığını söyleyebilirim. Açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı olmadığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalar doğrusu bilim kurulunun kademelendirmeyi devam ettirme konusunda bir yaklaşımı yok

- Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu. Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor