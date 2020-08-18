Tel Abyad’da fizik tedavi ve diyaliz hizmeti başladı
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN BARIŞ PINARI HAREKATIYLA HUZUR ORTAMININ TESİS ETTİĞİ TEL ABYAD VE RESULAYN’DA ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÖNCÜLÜNDE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN DESTEĞİYLE YATIRIMLAR SÜRÜYOR. TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG’NİN BÖLGEYİ TERK EDERKEN TAHRİP ETTİĞİ TELABYAD HASTANESİ ONARILMASININ ARDINDAN SON OLARAK FİZİK TEDAVİ VE DİYALİZ HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatıyla huzur ortamının tesis ettiği Tel Abyad ve Resulayn’da Şanlıurfa Valiliği öncülünde uluslararası kuruluşların desteğiyle yatırımlar sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeyi terk ederken tahrip ettiği Telabyad Hastanesi onarılmasının ardından son olarak fizik tedavi ve diyaliz hizmeti verilmeye başlandı.
Türkiye’nin yardım ve destekleri ve her iki kentte kurulan mahalli meclis aracılığıyla acil ihtiyaçların temin edildiği bölgede, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere ekonomik faaliyetler yeniden başlarken, terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeyi terk ederken tahrip ettiği kamu binaları ve hastaneler de onarılarak yeniden hizmete alındı.
SUDKOM koordinatörlükleri tarafından onarım ve tefrişat işlemleri kısa sürede tamamlanarak halka şifa dağıtmaya başlayan Telabyad Hastanesinde modern ameliyathanenin hizmet vermeye başlamasının ardından, Social Development İnternational (SDİ) İnsani Yardım Kuruluşu ile Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliğinin (UOSSM) katkılarıyla Fizik Tedavi Ünitesi ve Diyaliz Merkezi de hizmete girdi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in uluslararası yardım kuruluşlarına yaptığı çağrılar ve önerdiği projeler doğrultusunda Barış Pınarı bölgesinde insanların hayatını iyileştiren onlarca projeden biri olarak kurulan Telabyad Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi ve Diyaliz Merkezi, aynı anda 20 hastaya hizmet verecek şekilde düzenlendi. SUDKOM’un da destek verdiği çalışmalarla teknik altyapısı kısa sürede tamamlanan Fizik Tedavi Ünitesi ve Diyaliz Merkezinde, Suriyeli doktor ve sağlık personeli görev yapmaya başladı.
Dahiliye, genel cerrahi, çocuk, kadın doğum, ortopedi, diş hekimliği gibi dallarda Suriyeli uzman doktorların görev yaptığı Telabyad Hastanesinde, daha önce diyaliz ihtiyacı duyulan hastalar, Akçakale ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere yönlendiriliyorlardı.
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