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"Teknoloji sağlık hizmetelerini daha ulaşılabir ve eşit hale getiriyor"

Amerikan Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi’ne göre vücuda açılan pencere olarak tanımlanan tıbbı görüntülenmeye 4,7 milyar insan ulaşamıyor. Yeni el tipi tıbbı görüntüleme cihazlarıyla bu sorunun çözülebileceği ve sağlık hizmetlerinin daha eşit olabileceği belirtiliyor.

Sağlık 29.12.2021, 13:58
"Teknoloji sağlık hizmetelerini daha ulaşılabir ve eşit hale getiriyor"

Amerikan Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi’ne göre vücuda açılan pencere olarak tanımlanan tıbbı görüntülenmeye 4,7 milyar insan ulaşamıyor. Yeni el tipi tıbbı görüntüleme cihazlarıyla bu sorunun çözülebileceği ve sağlık hizmetlerinin daha eşit olabileceği belirtiliyor.

Amerika merkezli Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde yetersiz sağlık hizmeti alan topluluklardan Afrika’nın uzak bölgelerindeki hiç sağlık hizmeti alamayanlara kadar dünya çapında 4,7 milyardan fazla insan tıbbi görüntülemeye erişemiyor. El tipi tam vücut görüntüleme cihazlarının sağlıkta eşitliği sağlayabileceği belirtiliyor.

Vücuda açılan pencere olarak tanımlanan tıbbı görüntüleme, teknolojik gelişmeler ile daha ulaşılabilir ve daha eşit hale geliyor. El tipi tam vücut görüntüleme cihazları ile sağlık hizmeti sağlayıcıları, gelişmiş görüntüler toplayabilir, hızlı değerlendirmeler yapabilir ve nerede olurlarsa olsunlar kritik prosedürleri yönlendirebilir, bu görüntüleri okumalarına ve yorumlamalarına yardımcı olmaları için dünyanın dört bir yanındaki doktorlarla sorunsuz bir şekilde paylaşabilir bir hale geliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Abdul Latif Jameel Health İcra Kurulu Başkanı, Dr. Akram Bouchenaki, "Biz farklı alanlarda faaliyet gösteren bir şirketiz fakat teknolojinin insan sağlığındaki önemini görerek tıbbi görüntülemeyi kitlelere yaymak ve küresel sağlık eşitliği sağlama arzusuna katkıda bulunmak için Butterfly Network ile elde taşınabilir tam vücut ultrason çözümü olan Butterfly iQ+’ın kullanılabilirliğini arttırmaya yönelik stratejik dağıtım ortaklığı kurduk. Stratejik dağıtım ortaklığı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Hindistan’da yaşayan 2 milyar nüfusu kapsayacak" dedi.

"Herkese eşit fırsat sunacak olmaktan heyecan duyuyoruz"

Butterfly Network Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Todd Fruchterman ise “Abdul Latif Jameel Health ile ortaklığımız, tıbbi görüntülemeyi kitlelere yaymak ve daha erişilebilir kılmanın çok daha ötesinde; tüm sağlık çalışanları için paha biçilmez, gelişmiş bir tıbbi değerlendirme aracı sağlamakla ilgilidir. Birlikte çalışarak, sadece küresel sağlıkta eşitliği geliştirecek Butterfly cihazlarını dünya çapında daha fazla klinisyene sunacağımız için değil aynı zamanda pratisyenleri nerede olurlarsa olsunlar işlerini daha iyi yapmaları için destekleyerek herkese eşit fırsat sunacak olmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında 22. SpaceX Dragon kargo ikmal yükünün bir parçası olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna tıbbi görüntüleme sağlayan iQ+ cihazının teslim edildiği duyurulmuştu. Astronotlar teslim edildikten sonra cihazın kullanım kolaylığı, üretilen ultrason görüntülerinin kalitesi ve görüntü almanın etkinliği hakkında geri bildirim sağlayacaklar.

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