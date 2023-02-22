Tekirdağ’ın sağlık ordusu depremdeki yaraları sarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın afetinden’ hemen sonra depremin ilk gününden itibaren Tekirdağ’dan bölgeye giden sağlık ekipleri yaraları sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ‘Asrın afetinden’ hemen sonra Tekirdağ’dan yola çıkarak deprem bölgesine giden birçok ekibin yanı sıra sağlık ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizde görevli olan, gönüllü olarak afet bölgesine giden hekim ve sağlık personelimizden oluşan sağlık ordumuzun neferleri, görevlendirilen ambulanslar ile birlikte depremzedelerimize tıbbi müdahalede bulunmak, tedavilerini yapmak ve depremzedelerimizin sağlığına kavuşması için 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.