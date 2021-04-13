banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Tekirdağ’da market ve fırınlara Koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından market ve fırınlarda denetim yapıldı. Ramazan Ayı sebebiyle salgınla daha kapsamlı mücadele etmek amacıyla denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedilirken, iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulunuldu.

Sağlık 13.04.2021, 14:10
2
Tekirdağ’da market ve fırınlara Koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından market ve fırınlarda denetim yapıldı. Ramazan Ayı sebebiyle salgınla daha kapsamlı mücadele etmek amacıyla denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedilirken, iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ekipleri tarafından market ve fırınlarda denetim yapıldı. Ramazan Ayı Tedbirleri genelgesi kapsamında üretim yapan iş yerlerinin üretimlerini iftardan 1 saat önce durdurmaları gerektiği ifade edilirken, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. Denetimlerin Ramazan Ayı boyunca süreceği hatırlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
açık