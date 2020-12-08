Tekirdağ Şehir Hastanesi hasta alımına başladı

Balkanların sağlık üssü olan Tekirdağ Şehir Hastanesi, Trakya’dan hasta çekmeye başladı.

AKFEN İnşaat tarafından yapımı tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, başta Trakya Bölgesi olmak üzere çevre illerden hasta çekmeye başladı. Balkanların sağlık üssü konumunda bulunan hastanede vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşuyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Şehir Hastanesi hakkında bilgi verdi. Dr. Kalkan, Tekirdağ’da kapılarını açan dev tesisin aynı zamanda Türkiye’nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olduğunu, hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen 651 deprem izolatörü yer aldığını dile getirdi. Uygulanan bu sistem sayesinde Tekirdağ’da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edeceğini de ifade eden Kalkan, "Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi. Binanın 6 bin metrekarelik ‘yeşil çatısındaki’ güneş enerji panelleri sayesinde hastanenin sıcak suyu güneşten karşılanıyor. 35 bin metrekarelik özel peyzaj ve yeşil alana sahip hastanede 2 adet açık hava çocuk oyun alanı yer alıyor" dedi.

"Tekirdağ’ı salık alanında çekin merkezi yapacak"

Hastanenin Türkiye’nin Balkanlara açılan sağlık üssü olduğunu da dile getiren Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek 566 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer aldığını ifade etti. Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek hastane Bulgaristan ve Yunanistan’ı da içine alacak şekilde Trakya’nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Buradan hareketle hastane gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi hasta çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak Tekirdağ Şehir Hastanesi Biyokimya – Mikrobiyoloji – Patoloji – Genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkuruna sahip. Hastanede ayrıca üstün teknolojili radyolojik görüntüleme ünitesi de bulunuyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 297’si açık, 1054’ü kapalı toplam 1351 araçlık otoparkın yanı sıra 1 kilometrelik bisiklet yolu, helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor.