Tekin, yangından etkilenen itfaiye erlerini ziyaret etti
ZONGULDAK ALAPLI BELEDİYE BAŞKAN NURİ TEKİN, 2 KİŞİNİN YAŞADIĞI EVDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRMEK ÜZERE GÖREV BAŞINDA DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERLERİNİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ.
Zonguldak Alaplı Belediye Başkan Nuri Tekin, 2 kişinin yaşadığı evde çıkan yangını söndürmek üzere görev başında dumandan etkilenen itfaiye erlerini hastanede ziyaret etti.
Dün gece günü saat 01.30 Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler İsmet İnönü Caddesindeki binanın çatı katında meydana geldiği yangında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Anne Altun Sever (40) ile 17 yaşındaki oğlu Eren yangından etkilendi. Vücudunda yanıklar bulunan anne Altun Sever kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlu Eren’in ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Çıkan yangında söndürmek için duman altında kalan Mehmet Kaya, Özel bir hastaneye, Çetin Güner ve Turgay Özcan ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Hastanelerde tedavi altına alınan itfaiye erleri Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ziyaret etti. “Geçmiş olsun” dileklerinde bulunan Tekin, İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın’dan yatan personel erler hakkında da bilgi aldı. Bir süre hastanede kalarak İtfaiye erlerin ailelerine “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Başkan Nuri Tekin, hastanede bulunan diğer hastalara da “geçmiş olsun” temennilerinde bulunarak hastaneden ayrıldı.
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