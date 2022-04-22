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Tek seansta iki ameliyatla sağlığına kavuştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde tedavi altına alınan 74 yaşındaki hasta, aynı seansta yapılan koroner bypass ve karotis endarterektomi (şahdamarı) operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Sağlık 22.04.2022, 15:34
Tek seansta iki ameliyatla sağlığına kavuştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde tedavi altına alınan 74 yaşındaki hasta, aynı seansta yapılan koroner bypass ve karotis endarterektomi (şahdamarı) operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 74 yaşındaki Mehmet Çakmakçı’nın yapılan kalp anjiyografisinde üçten fazla koroner damarında ciddi darlık tespit edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’ne alınan hastanın operasyon öncesi yapılan tetkiklerinde sağ ve sol karotis (şahdamarı) arterinde yüzde 90 üzerinde daralma görüldü. Hayati risk taşıyan hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar’ın başında bulunduğu ekip tarafından aynı seansta koroner bypass ve karotis endarterektomi (şahdamarı temizlenmesi) operasyonuna alındı.

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta Çakmakçı, "Yığılca’da kalbim ağrımaya başlayınca sağlık ocağına geldim. Doktorlar acil olarak ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne gönderdiler. Ameliyat oldum ve yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıktım. Doktorlarım çok ilgilendi. Şuan çok iyiyim" dedi.

"Hayati risk taşıyordu"

Ameliyata ilişkin bilgi veren Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, "Hastamız, hem kalp hem de şah damarıyla ilgili kritik darlıkları olması sebebiyle hayati risk taşıyordu. Biz de yapılan tetkiklerin ardından hastaya bypass ve endarterektomi yaparak damar içinin temizlenmesi ameliyatlarına karar verdik. Hastamıza aynı seansta koroner bypass ve sağ karotis endarterektomi cerrahisi yapıldı. Yoğun bakımda tedavi edilirken, ameliyat sonrası (Postop) 5. gününde sol karotis endarterektomi ameliyatı da başarıyla gerçekleştirildi. Operasyon sonrası yoğun bakım ve servis takibi süreçleri tamamlanan hastamız sağlıkla taburcu edildi" diye konuştu.

"Çok sık tercih edilen bir durum değildir"

Aynı seansta iki operasyonun kısmen ameliyat riski taşıdığını ve süresini arttırması sebebiyle cerrahlar tarafından çok tercih edilmediğini belirten Prof. Dr. Uyar, "Çok sık tercih edilen bir durum değildir. Ancak hastamızın hayati risk taşıması sebebiyle mutlaka ameliyat olması gerektiği için operasyona aldık. Bizim cerrahların en çok korktuğu konulardan birisi ameliyat sonrası süreçte hastanın uyanmaması ya da beyinde hasarla ameliyattan çıkması. Hastayı böyle bir riske atmamak adına aynı seansta yapmaya karar verdik" dedi.

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