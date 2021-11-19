banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Tek seansta 5 ameliyat birden geçirdi

İzmir’de 72 yaşındaki hastanın üç kalp kapağından ikisi değiştirildi, biri tamir edildi, aort damarı da değiştirilip 2 damar bypass yapıldı. Hasta, 7 saat süren yüksek riskli ameliyattan yenilenerek çıktı.

Sağlık 19.11.2021, 10:25
Tek seansta 5 ameliyat birden geçirdi

İzmir’de 72 yaşındaki hastanın üç kalp kapağından ikisi değiştirildi, biri tamir edildi, aort damarı da değiştirilip 2 damar bypass yapıldı. Hasta, 7 saat süren yüksek riskli ameliyattan yenilenerek çıktı.

Kalp yetmezliği nedeniyle akciğer ödemi gelişen ve son bir yılda üç kez yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki Ruziye Damran 7 saat süren yüksek riskli ameliyattan yenilenerek çıktı. Hem aort damarı hem de iki kalp kapağı değiştirilen, bir kalp kapağı tamir edilen, 2 damar bypass yapılan Damran’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Cüneyt Narin, “hastamız artık rahat nefes alıyor, yürürken tıkanmıyor” dedi.

İlk ciddi sorun meme kanseriydi

2 çocuk 5 torun sahibi Ruziye Damran’ın sağlık siciline en ciddi hastalık olarak 1987 yılında meme kanseri işlendi. Kanser nedeniyle sol memesi alınan Damran bundan sonraki yılları büyük sağlık sorunları yaşamadan geçirdi. Ancak 2010 yılına gelindiğinde Damran’a bu kez kalp kapak hastalığı tanısı koyuldu. İlaçlarla, doktor kontrolleriyle bir 10 yılı daha geride bırakan Damran için yeniden hastane günleri başladı. Geçen yıl yürürken tıkanan, nefes almakta zorluk çeken Damran’a anjiyo yapıldı, iki damarının tıkalı olduğu söylendi, bypass önerildi. Son bir yılda üç kez hastanelerin acil servislerine başvurmak zorunda kalan, her defasında yoğun bakımlık olan Damran’da geçtiğimiz temmuzda bu kez görme kaybı gelişti. Görme kaybının sol şah damarının tıkanıklığından kaynaklandığı belirlendi, tıkalı damar stentle açıldı. Görme yetisini geri kazanan Damran tıkalı iki damarı ve çalışmayan 3 kalp kapağı nedeniyle ölümle burun buruna yaşarken, bypass için kararını verdi. İzmir Kent Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin’e başvuran Damran, 8 Eylül 2021’de ameliyat masasına yattı.

Aort damarı da değiştirildi

Ameliyatın yüksek riskli olduğunu ve 7 saat sürdüğünü belirten Doç. Dr. Narin, “Ameliyata girdiğimizde aort damarı sürpriziyle karşılaştık. O damarın da değişmesi gerekiyordu. Aortayı değiştirmeseydik diğer ameliyatları yapamazdık. Aynı seansta bozuk olan aort kapağını değiştirdik, üç kalp kapağının ikisini hayvan kapağı ile değiştirip bir kapağını onardık. Ve iki damar bypass yaptık. Ameliyat sırasında hastamızın bütün dolaşımını 40 dakika durdurduk. Zorlu bir ameliyattı, riskliydi. Multidisipliner bir yaklaşımla ameliyat başarıyla sonlandı. Kalp kapak ameliyatı olacak hastalarımızın enfeksiyon riskine karşı ağız hijyenlerinin tam olmasını isteriz. Ruziye hanımın diş etleriyle de sorunu vardı ve ameliyat öncesi 15 dişi çekilmişti. Süreçler zordu ama Ruziye hanım çok güçlü çıktı. Şimdi sağlığı çok iyi, artık rahat nefes alıyor, yürürken tıkanmıyor. Aynı seansta birden fazla kalp ameliyatlarında, cerrahi risk katlanarak artmaktadır. Bu nedenle Ruziye Hanım’a benzer sorunları olan birçok hasta, ameliyattan kaçındıkları için, çözümü daha da zor bir klinik aşamaya gelmektedirler. Bu nedenle, cerrahi yönden tedavi olmamanın riskinin daha yüksek olacağı düşünülerek, cerrahi tedavide geç kalınmaması önem arz etmektedir.”

"Eski günlerime döndüm"

Öte yandan, ev hanımı Ruziye Damran, kendisini ameliyata götüren sürecin bir alış veriş sonrasında nefes alamayıp yere yığılmasıyla başladığını söyledi. Damran, “Meme kanserini yıllar önce atlatmıştım. Ama insanız, başımıza ne zaman neyin geleceğini bilmiyoruz. Epey sağlık sorunuyla mücadele etmek zorunda kaydım. Şükür ki güvenli ellerde sağlığıma kavuştum, eski günlerime döndüm, doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6