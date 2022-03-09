“Tek kesi tekniği” akciğer kanseri vak’alarında yüz güldürücü sonuçlar sağlıyor

Bir ve ikinci evre akciğer kanseri tedavisinde ameliyatların artık kapalı olarak, kamera yöntemi (VATS) ile yapıldığını ve hastaların yüzde 75’inde tam iyileşme sağlanabildiğini belirten Opr. Dr. Şükrü Musayev, “İlk kez aşırı terleme tedavisinde uygulanan tek kesi tekniği (uniportal VATS), yüz güldüren ve mükemmel sonuçlar sayesinde akciğer kanseri tedavisinde daha fazla kabul görüyor” dedi

Kent Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Şükür Musayev akciğer kanserinin, kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Cerrahi tedavinin akciğer kanserinin yaygın ve ana tedavi yöntemi olduğunu belirten Opr. Dr. Musayev, bir ve ikinci evre akciğer kanseri her 4 hastadan üçünde cerrahi yöntemle tam şifa sağlandığını kaydetti.

İyileşme sürelerini kısaltan yöntemler

Opr. Dr. Musayev, yapmış olduğu açıklamada, akciğer rezeksiyonu yöntemlerindeki gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi: “Son 15 yılda göğüs cerrahisi dalındaki ilerlemeler bize operasyon sonrası iyileşme süresi kısaltan minimal invaziv girişimlere olanak sağlamıştır. Kısaca VATS dediğimiz kapalı olarak, kamera yöntemi ile yapılan ameliyatlar günümüzde akciğer kanseri cerrahisinin temel dayanağı haline gelmiştir. Toraksın iyi ve kötü hastalıklarının tedavisinde uygulanan cerrahi gelişmeler sürekli güncellenmektedir. Spesifik cerrahi aletlerde devam eden sürekli gelişmeler ile birlikte geleneksel torokoskopik tekniklerin rutin uygulanması yoluyla kazanılan deneyim, minimal invaziv cerrahisinin yaygınlaşmasında büyük katkıda bulunmuştur.”

Daha az ağrı ve daha iyi kozmetik sonuçlar

Öte yandan, bu minimal invaziv cerrahi uygulamalarında “Tek kesi” (Uniportal) yönteminin ilk kez hiperhidrozis (aşırı terleme) tedavisinde ortaya çıktığını belirten Göğüs Cerrahı Musayev, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yöntem o zamandan beri istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Uniportal VATS cerrahiler 4-5 cm kadar büyüklükte tek kesiden yapılmakta olup, akciğer, mediyasten ve plevra hastalıklarında daha az invaziv cerrahi seçeneği sunmaktadır. Tutarlı raporlara dayanarak söyleyebiliriz ki, yüz güldüren ve mükemmel sonuçlar sayesinde uniportal VATS daha fazla kabul görmektedir. Kliniğimizde başarılı bir şekilde uygulanan bu işlem sayesinde geleneksel VATS tekniğine kıyasla cerrahi travma miktarının en aza indirilmesi planlanmış olup, bu operasyon sonrası hastalarda daha az ağrı gözlemlenmiştir. İyileşme ve normal hayata dönüş daha kısa sürede sağlanırken, kozmetik sonuçları bu tekniğin bir başka avantajıdır. Teknik olarak uygulanması mümkün tüm durumlarda tek kesi yöntemi, açık ve birden fazla kesiyle yapılan cerrahiye geçerli alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem sadece seçilmiş hastalarda ve seçilmiş merkezlerde uygulanmalıdır.”