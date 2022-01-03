Tek isteği kardeşinin sağlığına kavuşması

Manisa’da yaşayan 29 yaşındaki Ümit Aktepe’nin, 10 ay önce başlayan ayak ağrılarının ardından teşhis konulamayan bir rahatsızlıktan sonra yatağa mahkum kalmasına neden olan hastalığının BK virüs olduğu tespit edildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Diyarbakırlı bir ailenin 8 çocuğundan biri olan 29 yaşındaki Ümit Aktepe büyük abisinin yanında şoför olarak çalışırken böbreklerinin iflas etmesi sonucu annesinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutundu. Böbrek naklinden bir yıl sonra teşhis konulamayan bir rahatsızlıktan annesini kaybeden Aktepe, 10 ay önce başlayan ayak ağrılarıyla yürümekte zorluk çekemeye başladı. Çok sayıda doktora giden ancak bir türlü hastalığına teşhis konulamayan genç adam bir ayda hem yatalak duruma geldi hem de konuşma yetisini kaybetti. Hastalığı öncesinde oldukça yaşam dolu olan ve çevresine neşe dağıtan Ümit Aktepe’nin durumunun İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım servisine alınarak hastalığıyla ilgili araştırmalara başlandı. Yapılan testlerde Ümit Aktepe’nin çok nadir görülen bir hastalık olan BK virüs hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Annesi de aynı belirtilerle hayatını kaybetti

Kardeşinin hastalığına bir türlü teşhis konulamadığını kaydeden abi Ahmet Aktepe, "2019 yılında kardeşim böbrek nakli oldu. Annemden böbreğini aldı. Annem böbreğini verdikten sonra kardeşim gibi oldu. Her gün kötüye gitti. En son yoğun bakıma girdi gezmediğimiz yer kalmadı ama tedavisini bulamadık ve annem rahmetli oldu. Kardeşim de aynı şekilde annem gibi oldu. Önce ayaklarım dedi sonra iyice kötüleşti ve şimdi yoğun bakımda. Boğazı delik, mideden besleniyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Bölümünden Ayşın Kısabay Ak hocamız kardeşimin hastalığını buldu. BK virüs denilen bir hastalık. Türkiye’de nadir görülen bir hastalık. Bu hastalığa da Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Hematoloji bölümünde bunun tedavisi yapılıyormuş sadece. Benim kardeşim buraya sevk edilirse tedavisi olabilir. Girişimlerde bulundum bir yanıt alamadım. Kendim Ankara’ya gittim bana dediler, ‘Hasta gelmeden bir şey yapamayız’ ama hastamız yoğun bakımda” dedi.

“Tek isteğim kardeşim iyileşsin ”diyen abi Aktepe, “Kardeşimi oraya götüreyim. Hiçbir şeyde gözüm yok desinler ki kardeşini oraya götürelim. Para pul istemiyorum. Sadece kardeşim iyi olsun, tedavi olsun yeter bana. Ben yine çalışır kazanırım ama kardeşim iyi olsun. Annemi kaybettim kardeşimi de kaybetmek istemiyorum. Abimi de akciğer kanserinden kaybettim kardeşimi kaybetmek istemiyorum. Tek isteğim bu. Burada elimiz kolumuz bağlı, kardeşim yoğun bakımda. Gözüme uyku girmiyor sürekli onu düşünüyorum. Kardeşim iyileşsin yeter. Tek isteğim o. Kardeşim sağlığına kavuşsun tekrardan yürüsün yeter bana" dedi.