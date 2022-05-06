Tek delikten obezite ameliyatı

Obezitenin dünya genelinde önde gelen bir sağlık problemi olduğunu ve tedavi yöntemlerinden birisinin de ameliyatların tek delikten yapılabiliyor olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhat Buldur, “Bu yöntem kesi sayısını teke düşürürken, aynı zamanda yapılan kesi göbek çukurunda gizlendiği için iyileşme sonrası gözle görülebilir herhangi bir iz kalmıyor” dedi.

Obezitenin dünya genelinde önde gelen sağlık problemi olduğunu ve obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle insanların erken yaşta hayatını kaybedebildiğini söyleyen Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhat Buldur, Morbid obezitenin kalıcı ve en etkili çözümünün cerrahi operasyon olduğunu kaydetti. Buldur, “Ülkemiz obezite tedavisi konusunda dünyada iyi bir konumdadır. Dünyanın dört bir yanından insanlar sağlık turizmi amacıyla ülkemizdeki değişik merkezlere tedavi olmaya gelmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde de obezite ameliyatına ilgi her geçen gün artmaktadır. Şu an için ülkemizde ve tüm dünyada en fazla yapılan obezite ameliyatı halk arasında tüp mide ameliyatı olarak bilinen laparoskopik sleeve gastrektomidir. Bu ameliyatta karın bölgesinde değişik sayı ve ebatlarda kesiler yapılarak yerleştirilen kapaklı borulardan (trokar) özel ekipmanlar yardımı ile mide uzunlamasına kesilmekte ve mide hacmi küçültülmektedir. Aynı zamanda iştah hormonu salgılayan kısım da çıkarıldığı için hastalar kısa sürede ideal kilolarına kavuşabilmektedir” dedi.

“Kadınlar çoğunlukta”

“Obezite ameliyatı her iki cinsiyetten talep görse de hastaların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır” diyen Dr. Buldur, “Hastalar ameliyat sonrası ideal kilolarına ulaştıktan sonra kötü görünen yara izleri ile baş başa kalmaktadırlar. Bu izlerin giderilmesi için yapılan girişimler yeni izlerin oluşmasına neden olmakta ve arzulanan sonuç genellikle elde edilememektedir. Gelişen teknoloji ve ameliyat tekniklerindeki iyileşmeler bize bu sorunu çözebilmeyi daha doğrusu bu sorunla hiç karşılaşmamayı mümkün kılmıştır. Single incision laparoscopic surgery (SILS) tekniği ile obezite ameliyatında kullanılan tüm ekipmanlar göbekten yapılan tek bir kesiden yerleştirilerek operasyonun tamamlanmasını mümkün kılıyor. Bu işlemin yapılabilmesi için üzerinde çok sayıda delik olan sünger benzeri bir materyalden yapılan özel bir port kullanılıyor. Bu port göbeğe yerleştirildikten sonra normalde farklı kesilerden girilen trokarların tamamı bu port üzerine yerleştiriliyor. Daha sonra bu trokarlardan girilen özel açılanan el aletleri ile operasyon standart şekline uygun olarak tamamlanıyor. Son olarak göbek deliği dikilerek işlem sonlandırılıyor. Bu şekilde kesi sayısı teke düşürülmekle kalmıyor aynı zamanda yapılan kesi göbek çukurunda gizlendiği için iyileşme sonrası gözle görülebilir herhangi bir iz kalmıyor. Bu teknik harika bir kozmetik sonuç vadediyor. Ancak bu teknikte aletlerin hareket kapasitesi çok delikten yapılan tekniğe göre daha kısıtlı olduğu için her hasta bu işlem için uygun olmayabiliyor. Ek olarak işlemi yapacak cerrahi uzmanının bu konuda yeterli tecrübesi ve ilgisinin olması da oldukça önemlidir. Bu şekilde gelecekte daha çok hastaya hizmet vermeyi düşünüyoruz. İzsiz bir obezite ameliyatı hayal değil” diye konuştu.