Tedbirler işe yaradı mı?

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyükşehirlerdeki artış hızı yavaşlamaya devam ediyor. Başlatılan hasta sonu sokağa çıkma yasakları ile birlikte bu yavaşlama Anadolu'daki büyükşehirlerde görülmesi bekleniyor.

Yoğun bakım servislerinden olumlu haberler geliyor



Görüşette toplantı toplantılarında, son birkaç gün sağlık merkezlerinin yoğun bakım servislerinden olumlu haberler gelmeye başladığı bilgisi paylaşıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, büyük kentlerdeki yoğun bakımların yüzde 20 boşaldığı, hastaneye başvuranlarda yüzde 40 gerileme görüldüğü ifade edildi. Kovid-19 testlerinde pozitif çıkma oranının da son birkaç gün yüzde 20'den yüzde 15'e düştüğü belirtildi.

Bu haberin ardından salgının ocak ayının ikinci yarısında hafifley, şubat sonunda da rahatlama sağlanacağı iddia ediliyor. Bu suretle aşının büyük katkısı haz hesaplanıyor.

İlk 10 milyon dozdan sonra 20 artı 20 olmak üzere toplam 50 milyon doz planlandığı belirtiliyor. Bu rakam şubat-mart ayına kadar 25 milyonun aşılanması gelecek. Aşı yapılmayacak 18 yaş 25 milyon da hesaba katılırsa, 50 milyon sistem sırasına çıkacak.

Uzmanlar, aşının 60 yaş üstüne etkisinin az olmasının normal olduğunu, yaşlılarda savunma sisteminin zayıf olduğunu, yacakının bu sistemi güçlendirme oranının da zayıfını belirtiyorlar. Yüzde 60-70'lik bir çalışma oranının bile yeterli olduğu ifade ediliyor.