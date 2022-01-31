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Tedavi edilmeyen alerji okul başarısını olumsuz etkiliyor

Özellikle kış aylarında çocukluk çağı hastalıkları arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü Kulak, Burun, Boğaz(KBB) Uzm. Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Çocuklar yılda ortalama 3-8, erişkinler ise 2-5 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilirler. Kış aylarında belirgin bir artış gösteren, viral ya da bakteriyel kökenli olabilen bu hastalıkların tedavisinde nedenin çok iyi belirlenmesi gerekir” dedi.

Sağlık 31.01.2022, 14:01
Tedavi edilmeyen alerji okul başarısını olumsuz etkiliyor

Özellikle kış aylarında çocukluk çağı hastalıkları arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü Kulak, Burun, Boğaz(KBB) Uzm. Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Çocuklar yılda ortalama 3-8, erişkinler ise 2-5 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilirler. Kış aylarında belirgin bir artış gösteren, viral ya da bakteriyel kökenli olabilen bu hastalıkların tedavisinde nedenin çok iyi belirlenmesi gerekir” dedi.

Liv Hospital Samsun KBB Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, çocuklarda alerji ve üst solunum yolu hastalıkları (ÜSYE) hakkında uyarılarda bulundu.

“Süt çocuklarında daha sık rastlanıyor”

Kreş, okul ve 2 yaşa kadar olan süt çocukluğu dönemlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) ile daha sık karşılaşıldığını belirten Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Bazı çocuklarda sık hastalanmaya zemin hazırlayan bazı faktörler olabilir. Bunlardan başlıcaları bağışıklık sisteminin tam gelişmemiş olması, uygunsuz çevresel etkenler (kalabalık ev ortamı, evde sigaraya maruziyet), uygunsuz sağlık ve beslenme koşulları, kreş-yuva ve okul ortamında hasta çocuklar ile sık temas, okul çağında kardeşe sahip olma, alerjik hastalıklar, üst ve alt solunum yollarının anatomik kusurları ve gastroözofageal reflü olabilmektedir” diye konuştu.

Astım ve alerjik rinit sık görülebilir

Enfeksiyonlara yatkınlık oluşturan alerjik hastalıklara da dikkat çeken Opr. Dr. Karadavut, “Astım ve alerjik rinit, çocukluk döneminde sık görülen solunum yolu alerjik hastalıklarıdır. Alerjik hastalığı olanlarda, enfeksiyon ve alerji arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmalarda alerjik kişilerde hem doğal immün (bağışıklık) sistemde hem de sonradan oluşan edinsel immün sistemde oluşan pek çok immünolojik anormallik ve fonksiyon bozukluğunun olduğu gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

“Üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat edilmeli”

Alerjik rinitin bulgularına dikkat çeken Dr. Karadavut, “Alerjik rinit; tekrarlayan burun akıntısı, tıkanıklık, geniz akıntısı, hapşırık, burunda kaşıntı semptomları ile karakterize bir hastalıktır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer bulgular olabilir. Bu iki durum birbirine karışabilir ve bu hastalara sıklıkla antibiyotik tedavileri verilebilmektedir. Alerjik rinit ve astım hastalığı olan çocuklar, solunum yolu enfeksiyonlarına daha yatkındırlar. Alerjik hastalığı olan çocuklarda nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları daha uzun sürmekte ve daha ciddi seyredebilmektedir. Sağlıklı kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonları, herhangi bir komplikasyona neden olmadan iyileşebilirken, alerjik rinit ve astım gibi hastalığı olan çocuklarda bazı komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bakteriyel pnömoni (zatürre), dehidratasyon (vücudun susuz kalması), sinüs hastalıkları, orta kulak enfeksiyonları, tonsillit (bademcik iltihabı) ve astım gibi var olan hastalıklarda kötüleşme gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Gereksiz antibiyotik kullanmayın

Opr. Dr. Karadavut şunları söyledi:

“Çocuklarda bu tür problemler, sıklıkla gereksiz antibiyotik kullanımı, okul devamsızlığı, çocuğun okul başarısında düşme, dikkat dağınıklığı ve ebeveynlerde de iş gücü kaybı gibi durumlara neden olmaktadır. Sık üst solunum yolu hastalığı (ÜSYE) ve alerji öyküsü olan çocuklarda, bağışıklık sisteminin değerlendirilmesi açısından çocuk hastalıkları ve allerji-immunoloji uzmanlarının da görüşü alınmalıdır. Üst solunum yolunda görülebilecek anatomik problemler açısından (geniz eti, bademcik, kulak ve burun ile ilgili yapısal problemler gibi) da mutlaka bir Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.”

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