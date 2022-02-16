banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!

’Tedavi edemeyiz’ denilerek gönderilen 30 yıllık hasta şifaya kavuştu

Samsun’da 30 yıldır ’üretral darlık’ hastalığı ile mücadele eden, tedavi için gittiği bir hastaneden ’tedavi edemeyiz’ denilerek gönderilen 70 yaşındaki Kemal İnan, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Sağlık 16.02.2022, 15:16
’Tedavi edemeyiz’ denilerek gönderilen 30 yıllık hasta şifaya kavuştu

Samsun’da 30 yıldır ’üretral darlık’ hastalığı ile mücadele eden, tedavi için gittiği bir hastaneden ’tedavi edemeyiz’ denilerek gönderilen 70 yaşındaki Kemal İnan, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Üretral darlık hastalığı ile mücadele eden insanların hastalığın tedavisini ihmal ettikleri durumunda hastalık kronik bir hastalık haline geliyor. Bu durum ise üretral darlık yaşayan kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Zamanla bıkkınlık, bitkinlik, yorgunluk veren hastalık çileye dönüşüyor.

Samsun’da yaşayan 70 yaşındaki Kemal İnan ise 30 yıldır üretral darlık hastalığı ile mücadele ediyordu. Tedavi olmak için gittiği bir hastanede Kemal İnan’ın oğlu Recep İnan’ın ifadelerine göre doktor, üretral darlık olan yaşlı adamı ’tedavi edemeyeceğini’ söyledi. Bunun üzerine Samsun Büyük Anadolu Hastanesine giden Kemal İnan’ın yapılan operasyonla 30 yıllık çilesi son buldu.

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Gürkan Özkan, “Kemal amcamız idrar yapma zorluğu ve sık sık operasyonlarla seyreden 30 yıllık bir süreçte üretral darlık problemimden yakınan bir hastamızdı. Bu süreçte özellikle bu darlık, idrar yapma güçlüğü sık idrara çıkma ve zorlanma prostatla karışması açısından önemli bir durumdur. Çünkü idrar darlığını ihmal ettiğinizde mesane ve takibinde böbrekler bozularak özellikle diyaliz süreçlerine giden bir hastalık seyri olmaktadır. Burada üretral darlığı olan hastalarımızın öncelikle ihmal etmemesi, nasıl olsa ilaçla tedavi olurum ben diye bekletmemesi gerekiyor. Genellikle üretral darlık iltihaplardan, geçirilen kazalardan sonra ya da sonda takma işlemi gerektiren müdahalelerden sonra ortaya çıkıyor. Tekrarlayıcı olması özelliğinde dolayı doktor takibinde olması gerekiyor. Kemal amcamızın yakın zamanda böyle bir sıkıntısı olmuş, dış bir merkezde müdahale edilmeye çalışılmış fakat ileri derecede problemi olduğu için daha sonra bizi tercih ettiler. Biz de bu problemi ince yaklaşımımızla çözdük. Özellikle darlığın tedavisinde de uygulanacak yöntemler belirli aralıklarla genişletme programı, açık ameliyatla yama yapılabiliyor. Stent takabiliyoruz. Her şeyden öncesi hastanın bir şekilde ihmal etmemesi lazımdır. Tekrarlayıcı darlıklarda ihmal olduğunda ameliyat ve tedavisi sonrasında daha da güçlenmektedir. Üretral darlık bu 30 yıllık süreçte tekrarlayıcı olması karakterine sahiptir. 30 yıl önce hastamıza yama ameliyatı, yeniden kanal yapma ameliyatı gerçekleşti ama geçen yıllar içerisinde enfeksiyonların tam tedavi edilemediğinden dolayı bu darlık nüksetmektedir. Her nüksetmek bir öncekinden daha şiddetli oluyor. Bu süreç üretral darlık ve idrar yapmadaki zorluk nedeniyle idrar kanalının kronik hastalığı haline gelmektedir” diye konuştu.

"Doktor bey yapamayacağım diye söylemleri oldu”

Kemal İnan’ın oğlu Recep İnan, “Babam ben bildim bileli bu hastalık ile mücadele ediyor. Çeşitli zorluklar yaşadı. Bunun haricinde ihmal de var. Bu hastalık geciktirilecek bir hastalık değil. Başka bir hastaneye gittiğimizde doktor bey sonda ile işi çözeceğini zannetti. Baktık ki daha tehlikeli bir duruma yol açmış. Şükür olsun ki Büyük Anadolu Hastanesi’nde Gürkan Bey sayesinde bu işi çözdük. Başka bir hastanede doktor bey benim yanıma geldiğinde ’ben bunu yapamayacağım, beceremeyeceğim, diğer hastanelere yönlendirin’ diye söylemleri oldu” şeklinde konuştu.

Kemal İnan ise, “1993 senesinde ise ameliyat oldum. Ondan sonra birbirini takip etti. Mesane darlığı, idrar yapma zorluğu vardı. En sonunda geldik buraya Allah razı olsun. Doktor Bey ameliyat etti. Şimdi iyiyim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11