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TBMM'DE BİR İLK! COVID-19 SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) insan kaynakları biriminde görevli personel Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık 08.09.2020, 11:37
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TBMM İnsan kaynakları biriminde görevli memur İ.S., cuma günü corona virüsü nedeniyle hastaneye gitti. İ.S.’nin durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması sebebiyle evinde istirahat ettiği belirtildi.
İ.S.’nin corona virüsü nedeniyle dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırıldığı ve ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybettiği öğrenildi.
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