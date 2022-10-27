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TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sağlık 27.10.2022, 12:00
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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