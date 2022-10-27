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Adalet Bakanı Bozdağ: "Türk Tabipler Birliği’nin ‘Türk’ ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti’ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, ‘Türk’ ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sağlık 27.10.2022, 12:00
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.