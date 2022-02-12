Tayvan’dan Omicron mutasyonuna özel aşı

Tayvan’da Academia Sinica Araştırma Enstitüsü, Omicron mutasyonuna özgü yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında araştırmacılardan yeni bir aşı çalışması haberi geldi. Tayvan’da bulunan Academia Sinica Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, araştırmacıların üzerinde çalıştıkları yeni bir aşının geliştirildiği ve Omicron mutasyonuna karşı yapılan testlerdeki ilk sonuçların olumlu olduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni aşının ayrıca diğer mutasyonlar üzerinde de etkili olduğu belirlendi. Academia Sinica’ya bağlı Biomedikal Araştırma Merkezinde görevli Doktor Tao Mi Hua yaptığı açıklamada, geliştirdikleri aşının geleneksel Covid-19 aşılarına kıyasla 37 kat daha fazla nötralize edici antikor üretme başarısı gösterdiğini söyledi. Hua aynı zamanda ilk gelen bulguların gelecekteki mutasyonlar için de umut kaynağı olduğunun altını çizdi. Son olarak geliştirilen aşının tam anlamıyla hazır olmasının önünde uzun ve zorlu bir çalışma olduğunu ifade eden Hua, Şubat ayının sonlarına doğru şu ana kadar elde ettikleri sonuçlar hakkında detaylı ve bağımsız bir değerlendirmenin enstitü tarafından yayınlanacağını aktardı.

Tayvanlı araştırmacılara göre şu anda üzerinde çalıştıkları aşının gelecek yıllarda Zika ve Kuş gribi gibi virüslerin dışında kanser, alerji ve gen tedavisinde de kendilerine yardımcı olabilecek gelişmelere kapı açabileceği belirtildi.