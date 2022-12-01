Tayvan’da açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Tayvan’da maske takma yasağı açık alanda kaldırılırken, iç mekanlarda ise yasağın devam ettiği açıklandı.

Tayvan Merkezi Salgın Komuta Merkezi (CECC), 19 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak uygulamaya koyduğu dışarıda maske takma zorunluluğunun 18 ayın ardından kaldırıldığını duyurdu. CECC Başkanı Victor Wang, 28 Kasım günü açıkladığı yeni maske kuralının 1 Aralık Perşembe gününden itibaren tüm Tayvan ve Tayvan’a bağlı adalarda geçerli olduğunu belirtti. Wang, Tayvan’da toplu ulaşım araçları da dahil olmak üzere tüm iç mekanlarda yeme içme dışındaki etkinlikler harici maske takma kuralının ise devam ettiğini söyleyerek, halktan bu konuda dikkatli olmaya devam etmelerini istedi.

2.5 yıl seyahat yasağı uygulandı

Tayvan 21 Ocak 2020 tarihinde ilk Covid-19 vakasını duyurmuş, ardından tüm ülkede önlemler artırılarak 2 yıldan fazla seyahat yasağı uygulanmıştı. Tayvan şimdiye kadar 8 milyon 223 bin 650 kişinin Covid-19’a yakalandığını duyurarak, 14 bin 387 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.