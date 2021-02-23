Tayland’da ilk Covid-19 aşısı Başbakan Prayut’a yapılacak

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, ülkede ilk Covid-19 aşısının Başbakan Prayut Chan-o-cha’ya yapılacağını belirterek, 62 yaşındaki Prayut’un, Çin’de üretilen Sinovac aşısı sadece 18-59 yaş grubu üzerinde test edildiği ve etkinliği ile yan etkilerinin diğer yaş gruplarında bilinmemesi nedeniyle AstraZeneca aşısını yaptıracağı bildirildi.

Dünya genelinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama seferberliği sürerken, Taylan’dan aşılamaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, Başbakan Prayut Chan-o-cha’nın ülkede Covid-19 aşısı uygulanan ilk kişi olacağını söyledi. "Ülke lideri olduğu için Prayut’un ilk Covid-19 aşısını yaptırması önemli" diyen Anutin, "Prayut, yaş sınırlaması olmadığı için AstraZeneca aşısını yaptıracak. Aşılama için tarih henüz belirlenmedi ancak Başbakan aşılamadan sonra normal biçimde görevini yerine getirebilecek" ifadelerini kullandı.

Prayut’un Çin’de üretilen Sinovac yerine AstraZeneca aşısını tercih etmesinin nedeni olarak ise yaş sınırlaması gösterildi. Tayland basınında yer alan haberlerde, 67 yaşındaki Prayut’un, Sinovac aşısının sadece 18-59 yaş grubu üzerinde test edildiği için etkinliği ve yan etkilerinin diğer yaş gruplarında bilinmemesi nedeniyle AstraZeneca aşısını yaptıracağı aktarıldı.

Teslimat sürprizi

Öte yandan Anutin, yarın gerçekleştirilmesi beklenen aşı sevkiyatının iki farklı üreticiden sağlanacağını belirterek, 117 bin doz AstraZeneca aşısı ile belirtilmeyen sayıda Sinovac aşısının ülkeye teslim edileceğini açıkladı. AstraZeneca aşılarının ülkenin daha önce açıkladığı tedarik planında yer almaması nedeniyle son gelişme sürpriz olarak nitelendirilirken, her iki aşının da ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı bildirildi. Ayrıca aşılanan kişilerin olası yan etkileri gözlemlemek üzere 30 dakika boyunca gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Planda değişiklik

Tayland’da hükümetin daha önce açıkladığı tedarik planına göre, yarın ülkeye 200 bin dozluk Sinovac aşısı teslim edilmesi kararlaştırılmıştı. Tedarik planında, önümüzdeki Mart ayında 800 bin doz ve Nisan ayında 1 milyon dozluk Sinovac aşısının gönderileceği ifade edilmişti. Gerekli dozun kalanının ise Siam Bioscience tarafından AstraZeneca adına üretilerek ülkeye Haziran ve Aralık ayları arasında teslim edileceği kaydedilmişti.

Tayland’da bugün itibariyle toplam Covid-19 vakalarının sayısı 25 bin 599’a, virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 83’e ulaştı.