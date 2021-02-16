Tayland’da Covid-19’a karşı aşılama ay sonu başlayacak

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşının ilk 200 bin dozunun 24 Şubat’ta ülkeye gelmesinin beklendiğini açıklayan Tayland hükümeti, Covid-19 aşılama programına bu ayın sonunda başlanacağını duyurdu.

Dünya genelinde yaklaşık 109 milyondan fazla kişiye bulaşarak 2.42 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınında aşı çalışmaları birçok ülkede hız kazanırken, Tayland’da konuya dair yeni bir gelişme yaşandı. Hükümetten yapılan açıklamada, Çin üretimi Sinovac aşısının ilk 200 bin dozunun 24 Şubat’ta ülkeye gelmesinin beklendiği, aşılama uygulamasına bu ayın sonunda başlanacağı duyuruldu. Çinli Sinovac’ın Tayland için üretilen 200 bin dozun 20 Şubat’ta sevkiyata hazır olacağını doğruladığını belirten Başbakan Yardımcısı ve Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, aşıların beyan edilen standartları karşıladığından emin olmak üzere son bir incelemeye tabi tutulacağını ifade etti.

"2-3 gün alacak"

Hastalık Kontrol Departmanı Genel Direktörü Opas Karnkawinpong ise söz konusu son incelemenin en fazla 2 ila 3 gün sürmesinin beklendiği bilgisini paylaştı. Başbakan Prayut Chan-o-cha da ilk parti aşıların teslim alınıp riskli gruplara uygulanmasının ardından sürecin 800 bin dozluk ikinci parti ve 1 milyon dozluk üçüncü parti ile devam edeceğini açıkladı. Prayut, sonraki partilerin daha önce ilk dozunu alan grupta ikinci doz, diğer nüfusa ise ilk doz olarak uygulanacağını da belirtti.

Adım adım uygulanacak

Tayland’da sağlık çalışanları ve kronik sağlık sorunları olan kişilerle bu ay sonunda başlayacak aşılama seferberliğinde ülkedeki göçmen işçiler de öncelikli gruplar arasında yer alacak. AstraZeneca’nın ürettiği 26 milyon dozun planlandığı üzere Mayıs ve Haziran ayları arasında ülkeye ulaşması halinde teslimat sürecini 35 milyon doz daha izleyecek. Haziran-Aralık ayları arasında ise kademeli olarak genel nüfus aşılanacak.

Tayland’da dün itibarıyla Covid-19 vakalarının toplam sayısı 24 bin 714’e ulaşmış, ölü sayısı da 82’ye yükselmişti.