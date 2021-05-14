Tayland'dan Moderna'ya acil kullanım izni

Diğer Güneydoğu Asya ülkelerine göre Covid-19 salgınından daha az etkilenen Tayland'da bir aşıya daha yeşil ışık yakıldı. Tayland Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısının acil durumlarda kullanımını onayladı. FDA Genel Sekreteri Paisan Dankhu kullanım izninin 1 yıl süreyle geçerli olduğunu söylerken, son gelişme ile birlikte ülkede kullanım onayı alan aşı üreticilerinin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Şubat'ta başlamıştı

Tayland hükümeti geçtiğimiz Şubat ayında 200 bin dozluk Sinovac ve 117 bin dozluk AstraZeneca aşısının ülkeye teslim edildiğini açıklamış, 18-59 yaş arasındaki kişileri kapsayan aşılama programı 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamıştı. İlk olarak ön saflardaki sağlık çalışanları ve gönüllülerin aşıdan faydalanacağı belirtilirken, 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı.

4 aşıya onay

Daha önce AstraZeneca, Sinovac Biotech ve Johnson & Johnson tarafından yapılan aşılara yeşil ışık yakılan Tayland'da Covaxin ve Sputnik V aşılarının onay sürecinin devam ettiği bildirilmişti. Korona virüs salgınında şu ana kadar 96 bin 50 vaka tespit edilen Tayland'da 548 kişi ise hayatını kaybetti.