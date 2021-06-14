Tatiliniz zehir olmasın

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, havuza ve denize girerken mutlaka kulakların tıkanması gerektiğini söyledi.

Sıcak havalarla birlikte insanların deniz ve havuzlardan çıkmak istemediğini belirten uzmanlar, enfeksiyon kapmamak için dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Havuz ve deniz enfeksiyonlarının özellikle kulak açısından çok büyük önem arz ettiğini Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "Pis su kulağa kaçtığında dış kulak yolunda, kulak zarında, enfeksiyona yol açıp çok şiddetli ağrı ile gecenin bir yarısın tatilinizi zehir edebilir. Ağrı başladığında kulakta dolgunluk hissi gibi şikâyetle başladıktan sonra baş dönmesiyle seyreden bir hastalık zinciri haline gelebilir. Özellikle hastada kulak zarında delik var ise, müzmin orta kulak iltihabı rahatsızlığı varsa mikroplu su direk iç kulağa gidiyor" dedi.

Aynı yerden denize veya havuza giren insanlardan 10 tanesinden 8 tanesinde hiçbir yok iken bunların 2 tanesinin hastalanabileceğini ifade eden Olgun, "Mikrobun bulunduğu su bölgesine giren kişiler hastalanıyor. Mikrop bazen bir bölgede lokalize olabiliyor. Hastalığın iç kulağa beyine kadar gitmesine sebep olabiliyor. Bu sebeple yaz döneminde kulak problemi olan hastaların dikkatli olması gerekiyor. Tatilleri zehir olabileceği gibi daha sonra ameliyata kadar varan bir takım hastalıklara davetiye çıkmış olabiliyor. Yaz döneminde mikroplu hastalıklar daha az görünür gibi inanış var. Aslında böyle bir şey yok. Mikrop nerede var ise hastalık orada vardır. Onun için 365 gün sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kirliliği kanıtlanmış ve dezenfekte edilmemiş havuzlara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin altını çizen Uz. Dr. Olgun, "Sadece klorla değil yeni yöntemlerle temizlenmiş havuzları tercih etmeliyiz. Hasta olan özellikle denize, havuza ve duşa girerken kulağını kapaması gerekiyor. Kulak tıkaçları varken, en basitinden vazelin sürülmüş bir pamuk kullanmak gerekiyor" diye uyarıda bulundu.