Tatil sonrası sendromundan kurtulmanın yolları

Tatil dönüşü sendromu, kişinin tatil sonrası günlük rutinin monotonluğuna ve stresli iş ortamına dönmesi ile hissettiği gerginlik, yorgunluk, odaklanma güçlüğü ve motivasyon kaybı belirtileri ile kendini gösterir.

Tatilin son günlerine yaklaşırken biteceği düşüncesi, yoğun kaygı hissetmeye sebep olabileceği gibi, uyku düzeni ya da yeme davranışı problemlerini de tetikleyebilir. Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, bu süreci en az hasarla atlatmak adına, birtakım önerilerde bulundu.

Uzun tatil dönüşlerinde evde en az 1 gün geçirin

Tatile çıkmadan önce, işleri olabildiğince tamamlamak ve tatil sonrasına iş bırakmamak konusunda hassas davranılması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, şunları ekliyor: “Bütün sene kurulan hayallerin tatile gidildiğinde sona erdiği düşüncesi, eve dönünce bavul boşaltma, temizlik yapma ve biriken işleri tamamlama gibi görevler ile bir araya geldiğinde, gerginliği yönetmek çok daha zor bir hal alabilir. Bu nedenle, uzun tatil dönüşlerinde işe başlamadan en az 1 gün evde vakit geçirmek ve ev düzenini sağlamak oldukça önemlidir.”

Tatilden beklentileri gerçekçi tutmak gerek

“Çok eğleneceğim” ya da “Çok dinleyeceğim” beklentisine girmek, özellikle başka tatil fırsatı olmayanlar için hüsranla sonuçlanabilir. Tatile dair beklentileri olabildiğince gerçekçi tutmak gerektiğinin altını çizen Bayraktar, “Mümkünse, kısa da olsa farklı tatil planları yapmak ve iş hayatının günlük rutini içinde kendine zaman ayırmak da, genel duygu durumunu olumlu yönde etkiler. Bu, kişinin tatile olması gerektiğinden fazla anlam yüklenmesini engelleyerek tatil sonrası sendromunun belirtilerini azaltır” açıklamasında bulundu.

Şirket yetkililerine de görevler düşüyor

İş yerindeki huzur arttıkça tatil sonrası sendrom riskinin azalacağını belirten Bayraktar, daha verimli olması ve motivasyonlarının düşümemesi adına, çalışanlara taşıyacaklarından fazla iş yükü verilmemesi, ofis içi sosyal etkinliklerin arttırılması ve çalışanların birbiriyle etkin iletişim kurması gerekliliğinin altını çizdi.