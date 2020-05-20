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TARTIŞMALAR BAŞLADI...

Amerikalı nöroşirürji uzmanı Dr. Russell Blaylock, uzun süre maske takanların bağışıklık sisteminin zayıfladığını öne sürdü.

TARTIŞMALAR BAŞLADI...

Amerikalı nöroşirürji uzmanı Dr. Russell Blaylock, uzun süre maske takanların bağışıklık sisteminin zayıfladığını öne sürdü.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:51
2015 Okunma
TARTIŞMALAR BAŞLADI...

Koronavirüs sebebiyle birçok ülke maske takılmasını mecburi hâle getirdi. Fakat bazı bilim adamlarına göre, maske başka hastalıklara yol açıyor. Beyin tümörlerinin tedavisi için geliştirdiği metotla tanınan Amerikalı ünlü nöroşirürji uzmanı Dr. Russell Blaylock, uzun süreli maske kullanımının baş ağrılarına sebep olduğunu, kan oksijen seviyelerini düşererek bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia etti. Blaylock açıklamasını bilimsel çalışmalara dayandırdı. Buna göre bir süre önce 212 sağlık çalışanı üzerinde bir araştırma yapıldı. N95 tipi filtreli maske kullananların üçte birinde baş ağrısı görüldü. Daha sonra 21 ve 35 yaşları arasındaki 159 sağlık çalışanı üzerinde yakın tarihte bir araştırma daha yapıldı. Sağlıkçıların yüzde 81'inin maske kullandığında baş ağrısı çektiği tespit edildi. Üçüncü test cerrahlar üzerinde denendi. Araştırmada maskenin cerrahların kan oksijen seviyelerini önemli ölçüde azalttığı belirlendi. Dr. Blaylock "Maskeyi takma süresi ne kadar uzun olursa, kan oksijen seviyelerindeki düşüş o kadar büyük olur. N95 maskesi takan ve araba kullanan kişilerde bilinç kaybına yol açabilir, hatta kaza bile yapabilir" diye uyarıda bulundu. Osman Sağırlı

275 bin TL ceza
Körfez ülkesi Katar, maske takma kuralını ihlal edenlere üç yıla kadar hapis ve 200 bin riyal (275 bin TL) para cezası verme kararı aldı. Bu karar, dünya genelinde en ağır yaptırımlardan biri olarak tarihe geçti. Ülkede vaka 34 bine, ölenlerin sayısı ise 15'e ulaştı. Uzmanlar, enfeksiyonlarının çoğunluğunun göçmen işçilerden kaynaklandığını açıkladı.

Sıcak yüzünden
İsrail'de koronavirüs sebebiyle getirilen maske takma zorunluluğu sıcak hava dalgası yüzünden 22 Mayıs'a kadar kaldırıldı. Geniş katılımlı etkinliklerin buna dahil olmadığı ifade edildi. İsrail'in birçok kentinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, bu durumun cumaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 277 kişinin öldüğü ülkede, vaka sayısı 16 bin 650'ye yükseldi.

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