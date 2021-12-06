Tarihin sıfır noktasında korona virüs aşısı

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe’yi ziyaret eden turistler, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktasında aşılanıyor.

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe’yi ziyaret eden turistler, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktasında aşılanıyor. Korona virüs ile mücadelede aşılama oranını yükseltmek için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi olan, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tuttuğunu söyledi. Gülüm, Şanlıurfa’da pandemiye rağmen 500 bin civarında ziyaretçinin Göbeklitepe’yi gezdiğini ve bunu fırsat bilerek bir haftadan beri burada bir aşı noktası oluşturduklarını aktardı.

“Aşılarını olsunlar hem de tatillerini gönüllerince yapsınlar”

Gülüm, açıklamasının devamında, “Hafta sonu tatillerini şehrimizde geçiren ve tatil nedeniyle aşı olamayan, misafirleri, gezi alanlarında aşılayalım istedik. Hem aşılarını olsunlar hem de tatillerini gönüllerince yapsınlar. Pandeminin en başından beri aşının en önemli kurtuluş yolu olduğunu gördük. Bildiğiniz gibi kış aylarının sonlarında yeni bir dalga riski var. Pandeminin yoğun olduğu zamanlarda, pik sayılarının günlük vakaların arttığı zamanlarda, aşı durumu güçlü olan şehirlerin o dalgayı daha rahat atlattığını biliyoruz. Bundan dolayı da şehrin bağışıklığını en üst seviyeye getirebilmek için insan hareketliğinin olduğu her fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Kadim şehir Şanlıurfa’nın da Göbeklitepe mevki’indeyiz. Aşılamalarımıza başladık. Yerli turist gruplarının ilgisi oldukça iyi, burada arzu eden kişilere aşıları yapılıyor. Biz aşı sayılarımızı artırmak için kollarımızı sıvadık halkımızın da bu pandemi mücadelemize destek verme adına da kollarını sıvamalarını istiyoruz. Pazar sadece Haliliye ilçemizde 51 ekiple sahadayız. Toplamda da bugün itibariyle Şanlıurfa’da 80 mobil ekibimizle bütün aşısı eksik veya aşı olmayan kişilere ulaşma çabası içerisindeyiz. Aşı oranlarımızı yükseltene kadar, şehrin bağışıklık durumunu en üst seviye getirene kadar bu çabalarımız devam edecek. Tatillerini yapan misafirlerimize iyi tatiller diliyorum, sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci doz aşısını yaptıran İbrahim Halil Güler, "Göbeklitepe’yi gezmeye geldik. Aşı noktasındaki arkadaşlar aşınızı oldunuz mu diye sorunca, bende ikinci doz aşımı oldum. Bu aşıyı herkesin yaptırmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir sorumluluktur. Burada bile aşı hizmeti veren Sağlık Bakanlığı’na, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederim. Unutsak bile her yerde hatırlatıyorlar. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz” ifadelerini kullandı.