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Tarama ile rahim ağzı kanserini önlemek elinizde

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Yavuzcan, rahim ağzı kanseri taramalarının yapılması rağmen kadınların hala risk altında olduğunu belirterek “Rahim ağzı kanseri kadın erkek tüm toplum göz önüne alındığında bile ilk 10 kanser içindedir” dedi.

Sağlık 21.01.2021, 11:27
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Tarama ile rahim ağzı kanserini önlemek elinizde

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Yavuzcan, rahim ağzı kanseri taramalarının yapılması rağmen kadınların hala risk altında olduğunu belirterek “Rahim ağzı kanseri kadın erkek tüm toplum göz önüne alındığında bile ilk 10 kanser içindedir” dedi.

Rahim ağzı (serviks) kanseri farkındalık ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yavuzcan, rahim ağzı kanserinde yapılacak düzenli taramalarla erken tanı ve etkin bir tedavinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Rahim ağzı kanserinin günümüzde hala öldürücülüğü yüksek bir kanser türü olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yavuzcan, “Ölümlerin yaklaşık yüzde 80’i gelişmekte olan ülkelerdedir. Rahim ağzı kanseri için tarama programları sürmesine rağmen kadınlarımız hala risk altındadır. Rahim ağzı kanseri kadın erkek tüm toplum göz önüne alındığında bile ilk 10 kanser içindedir” diye konuştu

“Özellikle cinsel ilişki ile bulaşıp rahim ağzına yerleşmektedir”

Serviks kanseri gelişimi için en önemi risk faktörünün Human Papilloma Virüs (HPV) adı verilen virüs olduğunu kaydeden Doç. Dr. Yavuzcan, “Bu virüs birçok yolla bulaşabileceği gibi özellikle cinsel ilişki ile bulaşıp rahim ağzına yerleşmektedir. Rahim ağzına yerleşen bu virüs önce o bölgedeki hücrelerde kanser öncesi öncül hastalıklar belirmektedir. Tam kanser olmayan bu öncül hastalıklar uygun şekilde erken tanı konulup tedavi edilmezse maalesef kadınlarda birkaç yıl içinde rahim ağzına artık tamamen yerleşmiş rahim ağzı kanseri ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hastaların genellikle rahim ağzı kanserinin erken döneminde özellikle cinsel ilişki sonrası kanama ile başvurduğunu belirten Doç. Dr. Yavuzcan, “Ayrıca bu dönemde adet düzeninde bozulma ve ara kanamalar da hastalarda ortaya çıkabilir. İlerleyip çevre organlara yayılım gösteren bir rahim ağzı kanseri hastası yan ağrısı, idrara az çıkma ve idrar yollarında tıkanma ile karşımıza çıkmaktadır. Yine ilerlemiş evrede hastalığı bulunan hastalarda kasıkta ele gelen kitle olabilir” dedi.

Serviks kanserinin ameliyat ile tedavi edilebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yavuzcan, özellikle evresi ilerlemiş veya tümör kitlesi 5 santimetre ve üstündeki hastalarda ameliyat yapılamadığını da sözlerine ekledi. Hastalara radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi yöntemleriyle de tedavi edildiğini ifade eden Doç. Dr. Yavuzcan, bu nedenle hastalığın ya tam kanser haline dönüşmeden öncül hastalık safhasında yakalanması yada erken evrede tanı konmasının çok önem taşıdığının altını çizdi.

“Taramaları uygun şekilde yaptırmak çok önemlidir”

Rahim ağzı kanserinden korunmak için en önemli husus HPV virüsünden korunmak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yavuzcan, “Virüsten koruyucu aşılar mevcuttur. HPV aşısı 3 doz halinde yapılmaktadır. Ancak aşı sadece kanser yapan virüslerin en tehlikeli 2 tipine karşı üretilmiştir. HPV virüsünün kanser yapan başkatipleri de mevcuttur. HPV virüsü büyük oranda cinsel yolla bulaştığından bu virüsün diğer kanser yapan tiplerden de korunmak için tek eşli olmak önemlilik arz etmektedir. Ayrıca ülkemizdeki tüm kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde ve aile hekimliği birimlerinde rahim ağzı kanserinin taraması yapılmaktadır. Bu tarama testi ile evli olan kadınlarımıza düzenli aralıklarla rahim ağzından sürüntü testi (smear testi) ve HPV virüsü saptama testi yapılmaktadır. Bu testlerle rahim ağzına yerleşen virüsü daha kanser yapma aşamasına geçmeden kanser öncülü hastalıklar yapsa bile tespit edilip tedavisi yapılmaktadır. Bu nedenle rahim ağzı kanseriyle savaşmak istiyorsak bu taramaları uygun şekilde yaptırmak çok önemlidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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