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Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili merak edilen 5 soru

SGK güvencesine sahip kişilerin özel hastanelerden ekonomik şekilde yararlanabilmesini amaçlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigotası ile ilgili kamuoyunda sıkça sorulan sorular yer alıyor

Sağlık 25.09.2020, 13:04 25.09.2020, 13:08
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Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili merak edilen 5 soru

SGK güvencesine sahip kişilerin özel hastanelerden ekonomik şekilde yararlanabilmesini amaçlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigotası ile ilgili kamuoyunda sıkça sorulan sorular yer alıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, sigortalıların daha kapsamlı ve uygun fiyatlarla özel hastanelerde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kimler yaptırabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için başvuruda bulunan kişinin SGK’lı olması gerekmektedir. Aranan diğer önemli şartlar ise 14 gününü doldurmuş bebek ile 59 yaş aralığında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Teminatlar neler?

Tamamlayıcı sağlık sigortası limitsiz yatarak tedavi ve 6, 8, 10 veya 12 doktor muayenesine kadar ayakta tedavi ve isteğe bağlı 2 farklı (standart ve genişletilmiş) check-up teminatlarından oluşmaktadır. Sigortalıların poliçeleri kapsamında yatarak tedavi teminatı ile ameliyat, hastane tedavi ücretleri, acil tedavi giderleri ve evde bakım gibi bir çok sağlık masrafı, ayakta tedavi teminatı ile doktor muayeneleri, görüntüleme, laboratuvar hizmetleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi masrafları karşılanmaktadır.

Hangi hastanelerde geçerli?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketinin ve SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerde kullanılabilmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hangi hastanelerle hizmet alacağını sigorta yaptıracağı şirketin yetkililerine veya acentelerine sorarak kolayca öğrenebilmektedir.

Eşler yararlanabilir mi?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan eşlerin ve çocukların yararlanabilmesi için ayrı başvurular yapmaları gerekmektedir. Generali Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda aile üyelerine %10 indirim sağlayarak tüm ailenin sağlığını güvence altına almaktadır.

Poliçe süresi ne kadar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri, poliçenin aktif hale geçtiği günden itibaren 1 yıl geçerlidir.

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