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Tamamlanan proje ile artık kan bağışçıdan kullanıcıya ulaşıncaya kadar takip edilebilecek

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, 3 yılda tamamlanan "Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi" ile rehberler hazırlandığını ve kan bağışçıdan kullanıcıya ulaşıncaya kadar takip edilmesini sağlayan bir yazılım geliştirildiğini söyledi.

Sağlık 16.03.2022, 13:26
Tamamlanan proje ile artık kan bağışçıdan kullanıcıya ulaşıncaya kadar takip edilebilecek

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, 3 yılda tamamlanan "Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi" ile rehberler hazırlandığını ve kan bağışçıdan kullanıcıya ulaşıncaya kadar takip edilmesini sağlayan bir yazılım geliştirildiğini söyledi.

“Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi" kapsamında Ankara’da bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, Kızılay Kan Hizmetleri yöneticileri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı temsilcileri, tıp fakülteleri, ilgili bilimsel dernekler, Yüksek Öğretim Kurulu, Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri katıldı. Transfüzyon yönetim sistemi hakkında bilgi veren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, “Kan transfüzyonu Sağlık Bakanlığının ısrarla üzerinde durduğu, özellikle kanın güvenli temini ve güvenli ulaştırılması konusunda ciddi çalışmalarımızın olduğu bir sistemdir. Kan transfüzyonunda bizim amacımız, vatandaşımız nihai olarak bir üründür kan, bu kanı alacağı zaman kana en güvenilir şekilde, en uygun zamanda ulaşılmasını sağlayabilmek için yapılmış bir projedir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından ortak finanse edilen bir projedir” dedi.

“Sağlık Bakanlığı bu projenin her yerinde”

Sağlık Bakanlığının projeye desteklerini anlatan Tekin, “Sağlık Bakanlığı bu projenin her yerinde bu projenin önderliğini yapmaktadır. Özellikle bilim insanlarının bir araya getirilmesi, proje paydaşlarının bir araya getirilmesi ve bütün dokümanların hazırlanmasında en temel rolü üstlenmektedir. Buradaki amacımız şu, vatandaşlarımıza en kaliteli ürünü en güvenilir şekilde sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Kanın bağışçıdan kullanıcıya ulaşıncaya kadar takip etmemizi sağlayan bir yazılım geliştirildi”

Projenin hedefleri hakkında da bilgi veren Tekin, “Normalde biz bu çalışmaya 2019 yılında başladık. 3 yıla yakın bir sürede tamamlandı. Bugün de kapanış toplantısı yapıyoruz. Projemiz sonucunda bütün kurumların ulaşabileceği güvenli kan ne zaman, hangi şekilde, kime nasıl uygulanacağına dair rehberler hazırlandı. Bu rehberler sayesinde tüm sağlık kurumlarında uygulama birliği sağlanacak ve aynı zamanda kanın bağışçıdan kullanıcıya ulaşıncaya kadar takip etmemizi sağlayan bir yazılım geliştirildi” dedi.

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