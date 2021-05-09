Tam kapanma sonrası için kritik uyarı

Son 24 saatte 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

YANILTICI NEGATİFLİK!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya açıklama yaparak, yanıltıcı negatifliğe karşı uyarıda bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, "Son dönemlerde PCR testlerinin negatif çıktığı, mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair bazı iddialar ortaya atıldı. Aslında böyle bir şey yok, en iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur. Ama halkımızda şöyle bir sıkıntı var; evde bir kişi pozitif çıkınca, ilk temas günü bizim için önemli. Testin en erken 3 gün veya ortalama olarak da 5'inci gün alınması gerekiyor. İş yerinde mesela birisi ile temas ettiğinizde eğer siz hemen aynı gün veya ertesi gün test verirseniz negatif çıkarsınız; ama koronavirüs testiniz daha sonraki günlerde pozitifleşebilir" dedi.

'PCR TESTİ 3'ÜNCÜ GÜNDEN SONRA ANLAMLI'

Doç. Dr. Savaşçı, temastan en erken 3'üncü günden sonra test yaptırılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda özellikle hemen paniğe sevk olmadan, temas ettiğimiz günün en erken 3'üncü gününden sonra mutlaka PCR testi yaptırmamız gerekir. İşlem sırasında da işlemin doğru şekilde yapılmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Eğer kaçış yapıp düzgün örnek vermezsek testimiz negatif çıkacaktır, bu da ilerleyen dönemlerde hem tedavi almamızı geciktirmiş olacağız hem de hastalığımız ilerleyip bizim şu anda özellikle gençlerde gördüğümüz akciğerin ileri evre tutulumu ile başvurulara neden olacaktır.

Aynı aile içinde bir kişi pozitif çıkıyor, diğer kişiler aynı gün test yaptırdıkları için de negatif çıkıyor. Aslında yanıltıcı bir negatiflik oluyor. O kişi ertesi gün çıkıp dolaşmaya başlıyor, işine gidiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor, ev içinde de diğerleri ile temas kurmaya başlıyor. Virüsü fark etmeden yaymış oluyor, kendi hastalığı da başlamış ve ilerlemiş oluyor.

'Negatif çıktım' diye tedavi de almadığı için ilerlemiş bir vaziyette hastaneye başvurmuş oluyor. Testleri en erken 3'üncü günden sonra yaptırmamız gerekiyor, PCR testleri o günden sonra, yani 3'üncü günden sonra anlamlı oluyor" dedi.

TATİLDEN DÖNENLER DİKKAT!

Doç. Dr. Savaşçı, kapanmanın sona ermesi ile büyükşehirlere dönüşlerin vakaların artmasına neden olup olmayacağına ilişkin, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir göç yaşanacağını düşünmüyorum. Zaten giden kesim genelde yazlıkçı kesimdi. Onlar zaten kış dönemine kadar yazlıklarında kalacaklar büyük ihtimal. Tabii gittikleri yerde kurallara uymaları önemli. Orada sağlık alt yapısı yeterli olmadığı için aynı teması büyükşehirlerdeki gibi devam ettirirseler, orada sıkıntı yaşayabilirler bu dönemlerde.

Kapanma sürecinde sonra büyük kentlere genel bir göç olayının yaşanacağını düşünmüyorum. Vatandaşlarımız büyük kentlere dönüş yaptıklarında özellikle işe başladıklarında, yoğun ortamlara girdiklerinde kendilerinde en ufak bir belirti hissettikleri anda test yaptırsınlar.

Tatilden döndükten sonra mutlaka kendilerini biraz izole etsinler. Özellikle turizm cenneti olan bazı merkezlerde vaka sayıları kapanmanın bitmesi ile artabilir. Oradaki vatandaşlarımız sahillerde, eğlencelerde, kaldıkları yerlerde, ev içi temas da dahil ne yazık ki tedbirlere dikkat edemiyorlar.

Bu dönemde Karadeniz'de yayla turizm olsun, vaka sayılarında bir artış olabilir. 'Kapanma bitti' diye bütün kurallar ortadan kalkmayacak, kademeli bir geçiş olacaktır. Okulları lütfen artık açmayalım, okular eylül dönemine kadar açılmasın. Öğretmenlerin büyük kısmı aşılanmadı.

Çocukların bulaştırma oranları halen çok yüksek. Okulları açmadan bu süreci aşılanma ile tamamlayabilirsek tekrar istenmeyen vaka artışı da yaşanmayacaktır."

NORMALLEŞME KADEMELİ OLMALI

Aykut Yılmaz / Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadelede 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimini ilk kabine toplantısında değerlendireceklerini açıkladı. 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanma döneminde süre yarılanırken, Milliyet, bu sürecin sahaya yansımalarını uzmanlarına sordu. Uzmanlardan kapanmanın sonlandırılması için tarih yerine vaka sayısının hedef alınması gerektiği değerlendirmesi geldi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, uygulanan tedbirlerin günlük vaka tablosuna yansıdığına işaret ederek, “Kapanmanın etkisi var. ‘Yok’ diye hiç kimse söyleyemez.

Kapanma olumlu etki gösterdi ama kapanmanın sonlandırılmasında tarih yerine hedef koyulması çok önemli. Burada 5 bin gibi bir rakam konulmuş durumda. Bu çok doğru. Ama ben bunun 17 Mayıs’a kadar gerçekleşeceğini düşünmüyorum.

'UZATILMALI'

Vaka mutlaka azalacak ama 5 bin ve onun altına da gelmesi için önlemlerin biraz daha uzaması lazım. En önemlisi hedefe ulaştıktan sonra da kademeli olarak normalleşme gerekiyor. Birden bire açarsak tekrar başlar. Bildiğim kadarıyla da okullarla başlayacak normalleşme. Bunun 17 Mayıs değil de bir miktar daha uzamasında yarar olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise, vaka sayısındaki azalışta yapılan test sayısındaki düşüşün de etkili olduğunu, ancak aktif hasta sayısının 550-600 bin bandından 350 bin bandına gerilediğini gördüklerini söyledi.

“Bu önlemler vaka sayılarını 5 binin altına çekemez. Tam açılma için asıl hedef aslında vaka sayılarını 800’e çekmektir. Bunun başarılamayacağı gözüküyor. Zaten bugün itibariyle süreyi yarılamış durumdayız. Geriye kalan sürede de 15 bin vaka sayısının düşeceği ihtimali gözükmüyor” diye konuştu.

Bu şekilde uygulanan tam kapanmanın süresinin uzatılmasının bir yararı olmayacağını savunan Bulut, şöyle devam etti: “Bizim önerdiğimiz 28 günlük tercihen ya da 14 günlük bir tam kapanmanın aslında bir sihri var. Neden 14 gün, 28 gün diyoruz? 17 günlük bir ara formül düşünmüyoruz?

Virüslerde son dönemde görülen varyantlarda, ki toplumda yüzde 75 oranında varyant var. 14 güne kadar bulaştırıcı bunlar. İki bulaştırıcılık döneminde halkayı bozduğunuzda o zaman rakamlar çok düşüyor. Ama 17. gün kestiğinizde geriye kalan vakalar bulaştırmaya devam edecekler.”

TARTIŞMALI İLAÇ LİSTEDEN ÇIKARILDI

Türkiye’de söz konusu ilaç, yan etkileri ve ilacın pozitif vakaların yanı sıra şüpheli vakalarda da kullanılması nedeniyle tartışmalara neden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs 2020’de, koronavirüs tedavilerindeki hidroksiklorokin kullanımlarında ve klinik denemelerde ortaya çıkan güvenlik endişeleri nedeniyle ilacın kullanımının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Türkiye dahil pek çok ülke ilacın kullanımını askıya almıştı. Türkiye, uzun zamandır Kovid-19 tedavisinde kullanılmayan ilacı tedavi rehberinden de kaldırdı. Sağlık Bakanlığı, Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi’nde güncellemeye giderek söz konusu ilacı rehberden çıkardı.

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, pazarcı esnafı, dün tezgahlarını açtı. Pazarcılara karşılık olarak marketlerden de farklı bir taktik geldi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartları dağıttı. Arife günü de pazar yerlerinin açılmasını talep ettiklerini belirten Göktepe, şöyle konuştu:

"Devlet büyüklerimizden semt pazarlarının açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Değerli büyüklerimiz cumartesi günleri semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını kararlaştırdı. Bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce zincir marketleri dolaştık.

'FİYATLARI DİP YAPMIŞLAR'

Oradaki fiyat durumuna baktık. Fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı.Pazarda vatandaşlarımıza satılan domates halde 3,5 TL. Pazar yerinde baktığımızda ise fiyatımız 5 TL.

Kontrollü bir şekilde tem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin, diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak.

Sonrasında kapalı alanda tüketiciler zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecek. Bu da koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Biz üreticiler olarak çalışıyoruz üretiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Kurallara uyalım sonrasında zaten çok güzel bir bayram olacak."

'PAZARLARIN AÇILMIŞ OLMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ'

Pazarcı Hatice Baltacı, "Pazarlar açıldığı için çok mutluyuz. Pandemi bir an önce bitsin ve pazarlarımız eski düzenine dönsün istiyoruz. Pandemi bizleri çok etkiliyor işlerimizi yapamıyoruz. Uzun süredir evdeydik pazara çıktım" dedi. Pazarcı Mehmet İl ise, "Pazarların açılması bizim için çok iyi oldu. Keşke daha önce açılsaydı. Şu an fiyatlarda biraz artış var. Ama inşallah zamanla daha uygun hale gelecek." diye konuştu.

Pazara gelen Nuriye Ceylan, "Evin ihtiyaçları olan meyve ve sebze alıyorum. Erken gelmeye çalıştım ama şimdiden pazar kalabalık olmaya başladı. Pazarda virüs kapmadan eve gitmek istiyorum" dedi. Alışverişe gelen Şevval Kütük ise, "Evde ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Bir haftadır bakkaldan manavdan alıyorduk ama pazardakiler gibi olmuyor" diye konuştu.

Bu arada Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun ardından 29 Nisan akşamından itibaren başlayan tam kapanma döneminde 1 haftalık süreç geride kaldı. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağında yeni bir aşamaya gelindi.

Hafta sonu için en çok merak edilen ise marketler, semt pazarları ve Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerin durumu. İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu açık ve kapalı olacak işletmelerle ilgili hatırlatma yaptı.

Mayıs ayının ilk pazarı kutlanan Anneler Günü, bu sene 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle çiçekçiler yarın 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Çiçekçiler evlere sipariş götürebilecek.

TEZGAH ARALARI 3 METRE

8 ve 15 Mayıs'a denk gelen cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazarlar açık olacak. Vatandaşlar en yakın pazaryerine gidebilecek. Mevcut pazaryerleri genişletilecek. Ürünlere dokunmak yasak, tezgah aralarında 3 metre mesafe olacak.

MARKETTE KISITLAMA BAŞLIYOR

Zincir ve süper marketler yarın kapalı olacak. Sadece mahalle bakkalları vatandaşlara hizmet verecek. Bakkallarda da temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi ve mamalarıyla kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

VAKALAR AZALDI AMA...

Bu arada Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun ardından 29 Nisan akşamından itibaren başlayan tam kapanma döneminde 1 haftalık süreç geride kaldı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde tam kapanmanın etkileri ile alınan önlemlerin vaka ve ölüm oranlarına yansımasını sorduğumuz uzmanlar, tablonu iyiye gittiğini ancak yeterli etkinin henüz görülmediğini dile getirdiler.(Milliyet)