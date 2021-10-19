Tam aşılılar neden ölüyor? İşte tüm merak edilenler...

ABD Eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Kovid-19’dan hayatını kaybetmesi akıllara aşıları tam olmasına rağmen neden Kovid’den öldüğü sorusunu getirdi.

Uzmanlara göre Powell’ın ölümü nispeten nadir olsa da orantısız şekilde yaşlıları etkileyen ciddi bir olgunun işaretçisi.

ZATEN SAVUNMASIZ OLANLAR RİSK ALTINDA

Hürriyet'teki habere göre; Benzer şekilde “istisna enfeksiyonlar”, tam olarak aşılanmış olmalarına rağmen virüse yakalanan 176 milyon Amerikalının sadece yüzde 0.008’inde görüldü.

Ancak AARP’ye göre, yeni enfeksiyonlarla hastaneye kaldırılanların yüzde 70’i 65 yaşın üzerinde . ARP’nin bildirdiğine göre, etkilenen yaşlı hastalar ABD’deki tüm istisna enfeksiyon kaynaklı ölümlerin yüzde 87’sini oluşturuyor.

Ajans verdiği bir demeçte konuyu, “Pandemi boyunca yaşlı yetişkinlerin gençlere göre Covid komplikasyonlarından muzdarip olma olasılığı daha yüksekti. Uzmanlar, onları daha baştan daha savunmasız kılan aynı nedenlerin, ciddi istisna vakalarına yakalanmalarına sebep olabileceğini söylüyor” sözleriyle açıkladı.

84 yaşındaki Powell, multipl miyelom kan kanseri ve Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere diğer ciddi rahatsızlıklarla mücadele ettiği için istisna bir enfeksiyona karşı daha savunmasız olanlar arasındaydı.

ÖLÜM OLASILIĞINI 11 KAT AZALTIYOR

George Washington Üniversitesi’nden Dr. Leana Wen konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan en son veriler, aşının Kovid-19 için pozitif test olasılığını 6 kat ve ölüm olasılığını 11 kat azalttığını gösteriyor. Aşı olduysanız, aşısız birine göre Kovid-19 kapma olasılığınız altı kat daha az ve aşılanmamış bir kişiye kıyasla Kovid-19'dan ölme olasılığınız 11 kat daha az. Bu gerçekten mükemmel.

KOVİD AŞILARI SİZİ YÜZDE YÜZ KORUMAZ

Ancak Kovid-19 aşıları sizi %100 korumaz. Hiçbir aşı yoktur, muhtemelen neredeyse hiçbir tıbbi tedavi %100 etkili değildir. Bu, aşının işe yaramadığı veya almamanız gerektiği anlamına gelmez.

AŞIYI BİR YAĞMURLUK GİBİ DÜŞÜNÜN

Kovid-19 aşısını çok iyi bir yağmurluk olarak düşünün. Sizi bir çiseleyen yağmurda korumak için çok iyi çalışıyor. Ama bir fırtınadaysanız ve ardından bir kasırga gelirse, ıslanma olasılığınız çok daha yüksektir. Bu, yağmurluğunuzun arızalı olduğu anlamına gelmez.

SORUN AŞI DEĞİL ÇOK FAZLA VİRÜS OLMASI

Etrafta çok fazla virüs varsa, bu enfekte olma şansınızı artırır. Sorun aşı değil, etrafınızda çok fazla virüs olması. Bu yüzden anahtar, mümkün olduğu kadar çok insana aşı yaptırmaktır. Bu, genel enfeksiyon oranını azaltır ve herkesi korur. Ayrıca, çok fazla virüs bulunan bir bölgedeyseniz, kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmak ek bir koruma düzeyi sağlar.

TAKVİYE DOZ GEREKLİ

Mayo Clinic enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Greg Poland, Fox News ‘e verdiği demeçte, “Sahip olduğumuz aşılar, ölüm, hastaneye yatış ve ciddi hastalıkları önlemeye karşı olağanüstü derecede iyiler, ancak mükemmel değiller. Artık takviye dozları hakkında ulusal bir diyaloga girmemizin tam nedeni de budur” dedi.

Yapılan araştırmalar, daha zayıf bağışıklık sistemine sahip hastaların virüse karşı koruma sağlamak için yeterli düzeyde aşı kaynaklı antikorları tutmadığını göstermiştir. ABD’li yetkililer, 65 yaş üstü yetişkinler ve daha yüksek risk altında olabilecek 18 ile 64 yaş arasındakiler için Moderna ve Pfizer-BioNTech aşılarından destekleyici bir doz yaptırmayı öneriyor.