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Şuuru kapalı halde hastaneye gelen vatandaş ameliyatla sağlığına kavuştu

Van’da şah damarının biri yüzde 100 diğeri ise yüzde 90 kapalı olan Sadullah Teker, şuur kaybı ve bayılma sonucu kaldırıldığı Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sağlık 09.11.2021, 11:32
Şuuru kapalı halde hastaneye gelen vatandaş ameliyatla sağlığına kavuştu

Van’da şah damarının biri yüzde 100 diğeri ise yüzde 90 kapalı olan Sadullah Teker, şuur kaybı ve bayılma sonucu kaldırıldığı Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Van’da ikamet eden Sadullah Teker (68), şah damarının biri yüzde 100 diğeri ise yüzde 90 tıkalı olması nedeniyle şuurunu ve konuşma yetisini kaybetti. Baygın bir şekilde Lokman Hekim Van Hastanesine kaldırılan Teker, burada yapılan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, “Sadullah Bey, yaklaşık bir ay önce şuuru kapalıydı ve kendini kaybetme şikayetiyle hastanemizin aciline başvurmuş ve burada yoğun bakıma kaldırıldı. Sol şah damarı tam tıkalı, sağ şah damarı da yüzde 90 tıkalıydı. Tabi hastanın kendine gelmesini ve yapacağımız işlemden fayda görüp görmeyeceğini anlamak için takip ettik. Dünyanın hiçbir yerinde şah damarı tam tıkanınca açılma şansı yok. Diğer damarlar gibi değil. Ama hastamızın sağ şah damarı da tıkanmak üzereydi. O yüzden hasta yakınlarına bilgi verdik. Çünkü özel bir ameliyat gerekiyordu. Ameliyat sırasında beynin beslenmesi gerekiyordu. Onun için özel aletlerle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat öncesi hastamız konuşamıyor, sadece ses çıkarabiliyordu. Ameliyattan sonra, kendine geldikten sonra yoğun bakımda beni görünce, ‘Doktor bey’ diye seslendi bana. Ben şaşırdım. Ameliyat öncesi konuştuğumuzda net ses çıkaramıyordu. Yeni ameliyat olmasına rağmen hastamız net bir şekilde konuşuyor, kolunu, bacağını hareket ettirebiliyor. Tabi bu bizi mutlu etti” dedi.

Türkiye’nin her yerinde bu tür hastaların kaderiyle baş başa bırakıldığını vurgulayan Başel, “Bunu diğer hastalarla paylaşmak istedik. Bu tür hastalar, Türkiye’nin her yerinde kaderine terk edilen hastalar. Çünkü şah damarının biri tıkalı diğeri de ciddi daraldığı zaman genelde kimse dokunmak istemiyor. Özellikle sol şah damarı çok önemlidir. Çünkü sol şah damarı tıkandığı zaman insanlar konuşma kabiliyetini kaybeder, kalıcı felce çevirebilir. Ama Allah’a şükür hastamız şu anda konuşuyor ve inşallah fayda görecektir” ifadelerini kullandı.

Sadullah Teker isimli hasta ise kendisini iyi hissettiğini belirtti.

Hastanın kızı Hilal Kaya da, 25 gün önce ani bir bayılma nedeniyle hastaneye başvurduklarını belirterek, “Babam yoğun bakıma alındı ve durumunun çok riskli olduğu söylendi. Tedavi sürerken Halil Bey’in tetkikleri sonucu şah damarının birinin yüzde 100, diğerinin ise yüzde 90 tıkalı olduğu saplandı. Halil Bey hastanın geri kalan hayatı için, ilerdeki sağlığı için ameliyat olması gerektiğini ve ameliyatın risklerini anlattı. Bizde Halil Hocamıza güvendik. Dört gün önce ameliyat oldu. Şimdi durumu gayet iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Halil Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Van’da bu tür ameliyatların yapılmasının bölge insanı için çok anlamlı olduğunun altını çizen Kaya, “Böyle bir hastanenin olması, böyle bir doktorun olması bizim için büyük bir şanstı. Başka bir arayışa, başka bir hastane arayışına hiç girmedik. Kendisine güvendik, güvenimiz boşa çıkmadı. Allah bütün hastalara acil şifalar göndersin” diye konuştu.

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