Suudi Arabistan’da vaka sayıları yeniden bin sınırını aşarak bin 24’e yükseldi

Suudi Arabistan’da Covid-19 vaka sayıları, Ağustos ayından sonra ilk kez bin sınırını aşarak bin 24’e yükseldi.

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınının ardından, Suudi Arabistan’da da vaka sayıları yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, ülkede son 24 saatte bin 24 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi hayatını kaybetti. Yine son 24 saatte 298 kişinin tekrar sağlığına kavuştuğu Suudi Arabistan’da, toplam iyileşen sayısı da 542 bin 413’e yükseldi. Son verilerle birlikte, ülkedeki toplam vaka sayısı 558 bin 106’ya, toplam can kaybı da 8 bin 879’a ulaştı.

Bakanlık ayrıca, kritik vaka sayısının da 69’a yükseldiğini belirtti.

Ülkede Eylül ayında vaka sayıları 100 sınırına kadar düşmüştü.