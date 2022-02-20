Süt ve süt ürünleri meme kanserine karşı koruyor mu

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, süt ve süt ürünlerinin kanserle ilişkisine dair çok çelişkili sonuçlar bulunmakla birlikte bazı çalışmalarda kanser riskini artırabileceğine yönelik görüşler bildirilirken, bazı raporlarda faydalı ve koruyucu etki bildirildiğini belirterek, "Meme kanseri de bu alanda tartışmaların olduğu bir konu. Kadınlarda özellikle kemik sağlığı açısından süt ile birlikte peynir, yoğurt ve benzeri süt ürünleri tüketimi oldukça önem arz ediyor” dedi.

Yakın zamanda Yujing He ve arkadaşları tarafından BMC Cancer dergisinde bu konuda büyük bir çalışma yayınlandığını bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, 1 milyonun üzerinde kişinin katıldığı büyük metaanalizde 36 çalışmanın verilerinin bir arada değerlendirildiğini belirtti. Prof. Dr. Coşkun, “Çalışmanın sonucunda kadınlarda hormon reseptör pozitif meme kanserinde süt ürünlerinin tüketimi ile yüzde 8’lik bir azalma tespit edildi. Yoğurt, ayran gibi fermente süt ürünleri menopoza girmiş kadınlarda meme kanserine karşı koruyucu iken, menopoza girmemiş genç kadınlarda böyle bir koruyucu etkisi saptanmadı. Yine bu çalışmada alınan sonuçlara göre düşük yağlı süt ürünlerinin menopoz öncesi genç kadınlarda meme kanserine karşı koruyucu olma eğilimi saptanır iken, yüksek yağlı süt ürünleri meme kanseri riski açısından tüm popülasyonda zararlı olma eğiliminde bulunmuştur” dedi.

Süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan kalsiyum, fosfor ve proteinlerin başta kemik sağlığı olmak üzere birçok açıdan çok önemli olduğunu ve bu nedenle süt ürünlerinin vazgeçilmez önemli besinler arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Coşku, “Meme kanseri riski açısından bugüne kadarki tüm çalışmaların bir arada toplandığı bu büyük analizde süt ürünlerinin meme kanseri riski açısından genel olarak faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Ama süt ürününün türü, bireyin yaşı ve menopoz durumu bu etkilerde farklılıklar ortaya çıkarmakta. Düşük yağlı süt ürünleri meme kanseri riski açısından faydalı iken, yüksek yağlı ürünler tersine riski artırabilmekte. Bu nedenle yüksek yağlı ürünler yerine düşük yağlı süt ürünlerini tercih etmeliyiz. Yine fermante olan yoğurt gibi süt ürünleri bu analizde de gösterildiği gibi menopoza girmiş kadınlarda meme kanseri açısından daha belirgin bir koruyucu özelliğe sahip” bilgisini verdi.