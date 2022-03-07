banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!

Süt ürünlerini buzdolabında saklamanın sekiz temel kuralı

Günün her öğünü tüketilen gıdalardan biri olan peynir farklı çeşitleriyle tüm sofraların bir parçası. Kahvaltı masalarının, hamur işlerinin ve pizzaların vazgeçilmezi; salataların tamamlayıcısı. Krem peynirden, kaşar peynire; klasik beyaz peynirden yöresel tatlara kadar geniş bir çeşitliğe sahip peynirin kalitesine bu nedenle çok dikkat etmek gerekiyor. Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, sofralarımızda bu kadar geniş bir yeri olan peyniri alırken ve saklarken özenli olunması gerektiğini paylaştı.

Sağlık 07.03.2022, 12:16
Süt ürünlerini buzdolabında saklamanın sekiz temel kuralı

Peynir, günlük beslenme cetvelimizin en önemli kalemleri arasında yer alıyor. Bu özel besini seçerken ise tüm ürünlerde olduğu gibi peynirin de “iyi” olanının tercih edilmesi gerekiyor. Peynir, tazeliği ve kalitesi ile öne çıkan bir ürün. Sütün toplandığı noktadan başlayarak, alışveriş poşetinize girene kadar, tüm ürünlerin öncelikle ulusal ve  uluslararası kalite standartlarına göre üretildiğine emin olmalısınız. Kalite ve hijyen kurallarına uyumluluk süt ve süt ürünleri   sektörün en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bu nedenle ambalajlı, kalite üretim belgeleri olan ve markalı ürünlerin özellikle tercih edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda aldığınız ürünün nerede, kimin tarafından üretildiğine dikkat etmeli ve incelemesiniz. 

Ambalajlı ürünleri ve bilinen markaları tercih edin  

Lezzetin kişiden kişiye değişen, damak tadına hitap eden bir özellik olduğunu göz önüne almamız gerektiğini paylaşan Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray şunları paylaştı: Sütün toplandığı bölgenin özellikleri hatta dönemi bile lezzete etki eden bir unsur. Bu konuda Balıkesir, Gönen bölgesinin sütün en kaliteli ve bol  olduğu bölgelerden biri olduğunu söylemek isterim. Teksüt olarak sadece en iyi sütü en doğru şekilde  temin ederek değil, bu ürünü kalitesinden ödün vermeden işleyerek sofralara getirmek gibi bir sorumluluğumuzda var. 

Biz hem katma değerli ürün üretebilmek, hem Türkiye’nin  yerel lezzetlerini tüm yurt sathında ve uluslararası arenada müşterilerimize ulaştırabilmek hem de dünya lezzetlerini sofralara taşıyabilmek için çalışıyoruz. Bunu sadece TSE’nin koyduğu yasal çerçeve içinde değil aynı zamanda   uluslararası  standartlarda üretim   koşullarını gözeterek gerçekleştiriyoruz. Tüm bu süreç içerisinde en önemli ve temel hammaddemiz de süt.  Biz sütün kalitesini koruyarak, belirlenen kurallar çerçevesinde en iyi şekilde işleyebilmek için çaba gösteriyoruz. 

Süt ürünlerini aldıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz

Süt ürünleri, doğal yapılarından kaynaklanan nedenlerle hızlı bozulabilme özelliğine sahip. Bu nedenle marketteki soğutucudan alınıp evdeki buzdolabına yerleştirildikten sonra tüketilinceye kadar da doğru yöntemlerle saklanmalı.

  • Buzdolabı sıcaklığı, süt ve süt ürünleri için 4 ile 6°C derece arasında olmalı.
  • Ambalaj büyüklüğüne göre ürünler tüketilirken porsiyonlara ayrılmalı ve o şekilde servis edilmeli.
  • Buzdolabı içerisinde etkileşimde bulunabilecek gıdalar ayrı raflarda bulundurulmalı.
  • Özellikle teneke ambalajlı süt ürünü, orijinal ambalajı açıldıktan sonra saklama kaplarında muhafaza edilmeli.
  • Krem peynirler kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak saklanmalı.
  • Buzdolabında kullanılan kaplar, koku çekmemeleri ve ortamda bulunan mikrobiyolojik yükten etkilenmemeleri için, kesinlikle hava geçirgenliği olmayan kaplardan seçilmeli.
  • Farklı nitelikli ürünler aynı kap içinde saklanmamalı.
  • Taze süt ürünü gıdalarla; et, balık gibi çiğ gıdalar birbirine yakın veya temas edecek şekilde muhafaza edilmemeli, çapraz bulaşma engellenmeli.
#sür ürünleri #buzdolabı #SAKLAMA #Ambalaj
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18