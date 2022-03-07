Süt ürünlerini buzdolabında saklamanın sekiz temel kuralı

Peynir, günlük beslenme cetvelimizin en önemli kalemleri arasında yer alıyor. Bu özel besini seçerken ise tüm ürünlerde olduğu gibi peynirin de “iyi” olanının tercih edilmesi gerekiyor. Peynir, tazeliği ve kalitesi ile öne çıkan bir ürün. Sütün toplandığı noktadan başlayarak, alışveriş poşetinize girene kadar, tüm ürünlerin öncelikle ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre üretildiğine emin olmalısınız. Kalite ve hijyen kurallarına uyumluluk süt ve süt ürünleri sektörün en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bu nedenle ambalajlı, kalite üretim belgeleri olan ve markalı ürünlerin özellikle tercih edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda aldığınız ürünün nerede, kimin tarafından üretildiğine dikkat etmeli ve incelemesiniz.

Ambalajlı ürünleri ve bilinen markaları tercih edin

Lezzetin kişiden kişiye değişen, damak tadına hitap eden bir özellik olduğunu göz önüne almamız gerektiğini paylaşan Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray şunları paylaştı: Sütün toplandığı bölgenin özellikleri hatta dönemi bile lezzete etki eden bir unsur. Bu konuda Balıkesir, Gönen bölgesinin sütün en kaliteli ve bol olduğu bölgelerden biri olduğunu söylemek isterim. Teksüt olarak sadece en iyi sütü en doğru şekilde temin ederek değil, bu ürünü kalitesinden ödün vermeden işleyerek sofralara getirmek gibi bir sorumluluğumuzda var.

Biz hem katma değerli ürün üretebilmek, hem Türkiye’nin yerel lezzetlerini tüm yurt sathında ve uluslararası arenada müşterilerimize ulaştırabilmek hem de dünya lezzetlerini sofralara taşıyabilmek için çalışıyoruz. Bunu sadece TSE’nin koyduğu yasal çerçeve içinde değil aynı zamanda uluslararası standartlarda üretim koşullarını gözeterek gerçekleştiriyoruz. Tüm bu süreç içerisinde en önemli ve temel hammaddemiz de süt. Biz sütün kalitesini koruyarak, belirlenen kurallar çerçevesinde en iyi şekilde işleyebilmek için çaba gösteriyoruz.

Süt ürünlerini aldıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz

Süt ürünleri, doğal yapılarından kaynaklanan nedenlerle hızlı bozulabilme özelliğine sahip. Bu nedenle marketteki soğutucudan alınıp evdeki buzdolabına yerleştirildikten sonra tüketilinceye kadar da doğru yöntemlerle saklanmalı.