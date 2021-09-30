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Suruç’ta taziye evlerindeki halılar kaldırıldı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Suruç ilçesinde taziye evlerindeki tüm halılar kaldırıldı.

Sağlık 30.09.2021, 10:31
Suruç’ta taziye evlerindeki halılar kaldırıldı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Suruç ilçesinde taziye evlerindeki tüm halılar kaldırıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı tutulan taziye evleri, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yeniden açılmıştı. Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, Suruç’taki tüm taziye evlerindeki halıların kaldırılmasına karar verdi. Alınan karar sonrası harekete geçen kaymakamlık, Suruç’taki tüm taziye evlerinde başlatılan hummalı çalışma ile halıları kaldırdı.

Yıkama ve dezenfektasyon işlemleri yapılan taziye evlerinin 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olmaya devam edeceğini belirten Kaymakam Kenan Aktaş, halıların kaldırılmasının temizlik ve fiziki mesafe kuralına uyumu kolaylaştıracağını söyledi. Taziye evlerinde yiyecek içecek ikramı da yapılmayacağını hatırlatan Aktaş, taziye evlerinde kaldırılan halıların ihtiyacı olan camilere verileceğini ifade etti.

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