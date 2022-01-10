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Suriye sınırında şark çıbanı alarmı

Son zamanlarda Suriye’nin kuzey bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarının görülmesi üzerine sınır bölgesinde önlemler arttırıldı.

Sağlık 10.01.2022, 15:41
Suriye sınırında şark çıbanı alarmı

Son zamanlarda Suriye’nin kuzey bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarının görülmesi üzerine sınır bölgesinde önlemler arttırıldı.

Son günlerde Suriye’nin Resulayn kentinde şark çıbanı vakalarının görülmesi üzerine Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde önlemler arttırıldı. Sınır ötesinde görülen şark çıbanı hastalığının ilçeye girişini önlemek ve bu doğrultuda çalışma yürüten ekipler, kapsamlı olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Antep Deresi ve yeşil alanlar başta olmak üzere su birikintileri, bataklık, kanallar, kanalizasyon giderleri, fosseptik çukurları, gübrelik alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçedeki çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor. Şark çıbanı gibi bulaşıcı hastalıklara ve vektörlere karşı zamanında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçede benzer vakaların görünmediğinin altını çizdi.

Konu ile ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Başkan Soylu, "Sağlık işlerine bağlı ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmalarımız sadece yaz aylarında değil kış aylarında da sürüyor. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Periyodik program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Barış Pınarı harekatıyla terörden temizlenen sınır komşumuz Rasulayn’da son günlerde artış gösteren şark çıbanı ve benzer bulaşıcı hastalıklara karşı çalışma başlattık. Şu ana kadar ilçemizde benzer vakaların görülmemesi zamanında yaptığımız müdahalelerin bir sonucudur. İlaçlama çalışmalarıyla halkımızın yaz ve kış aylarında haşerelerin zararlı etkilerinden korunmaları, hastalıkların önüne geçilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Sağlık işlerine bağlı ekipler, Ceylanpınar’da şark çıbanı ve mikrobik birçok hastalığı taşıyan vektörlerle mücadeleden ödün vermeyerek, aynı hassasiyetle çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

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