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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, Covid-19’a yakalandı

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİ BAŞKANI MUSTAFA, COVİD-19'A YAKALANDI

Sağlık 25.10.2020, 09:36
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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, Covid-19’a yakalandı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa’nın, korona virüs testi pozitif çıktı. Mustafa yaptığı yazılı açıklamada, "Hastanede yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, doktorlar tedavi sürecini evde geçirmemi uygun gördü” dedi.

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