Sünnet için en ideal yaş 0-3 yaş arası

Sünnet yaklaşık 5 bin yıldır farklı toplumlarda gerek gelenekler gerekse dini nedenlerle uygulanan, belki de en eski cerrahi işlemdir. Sünnete dair ilk bulgulara Afrika toplumlarında rastlanmıştır. Günümüzde ise Müslümanlar ve Yahudilerin dini nedenlerle yaptırdığı sünnet, ülkemizde en yaygın uygulanan cerrahi işlemler arasında yer alıyor. Cerrahi bilgisi olmayan kişiler tarafından yapıldığında sünnet sonrası birçok komplikasyon ortaya çıkabileceğine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Osman Çelik, sünnetin nasıl ve ne zaman yapılmasına dair önemli bilgiler veriyor.

Sünnetin steril koşullarda lokal veya genel anestezi altında hastanın ağrı duymasını engelleyerek yapılması gerektiğini anlatan Op. Dr. Çelik, “Anestezi sonrası sünnet derisi kesilir, kalan penis cerrahi yolla onarılıp kanama durdurulur. Enfeksiyonu önlemek için pansuman yapılır ve tüm bu işlemler yaklaşık 20 dakika sürer. İşlem sonrası yara iyileşmesi yaklaşık 1 haftayı bulabilir. Dikiş atılarak yapılan sünnetlerde dikiş ipliğinin vücuttan atılması 1 aya kadar sürebilir” diyor.

İşlem sonrası ortaya çıkabilecek sorunların kanama, enfeksiyon ve şekil bozukluğu olduğunu belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Osman Çelik, kanama ve enfeksiyona acilen müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatarak böyle bir durumda hemen işlemi yapan hekime başvurulması gerektiğinin altını çiziyor. Op. Dr. Çelik şekil bozukluğu durumlarında ise en erken 6 ay sonra tekrar bir düzeltme ameliyatı gerekebileceğine dikkat çekiyor.

Sünnet işleminin tüm yaş gruplarında tıbbi gerekçelerle yapılabildiğini hatırlatan Op. Dr. Çelik, sözlerini şöyle sürdürüyor: “4-6 yaş aralığı çocuğun gelişimsel evrenlerinden fallik dönem denilen cinsel kimlik tanıma evresine denk geldiği için bu dönemde yapılan sünnet yetişkin çağı cinsel işlev bozukluklarına, ergenlik çağı ve sonrasında yapılan sünnet ise güçlü penis enfeksiyonları ve yara yeri sorunlarına neden olabilir. Sünnet için en uygun dönem 0-3 yaş arasıdır. Lokal anestezi ile yapılan sünnet daha güvenlidir. Sünnet ciddi bir cerrahi işlemdir, uzman bir hekim tarafından cerrahi standartlara uyularak yapılması gerekir.”