Sünnet için en doğru zaman ilk 6 ay

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, sünnet operasyonu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede sünnetin faydaları, hangi yaş gruplarında yapılabildiği ve kimlere yapılmaması gerektiği konularında bilgiler verdi.

Sünnetin dünyadaki en eski cerrahi müdahalelerden biri olduğunu ve ilkel dönemlerde dahi tıbbi faydalarının fark edilerek yaygınlaştırıldığını belirten Dr. Aydın Erkul, sünnetin tarih boyunca, farklı toplumlarda geleneklerin gereği olarak veya bazı dinlerde ön şart olarak uygulandığını vurguladı. Sünnetin, Amerika ve batılı ülkelerde daha çok kozmetik sebeplerle yaptırıldığını belirten Erkul, “Sünnet, idrar çıkış deliğini kapatan, penis ucundaki cildin cerrahi olarak alınmasıdır” dedi.

Sünnet yapılmasının faydaları

Sünnet yapılmasının pek çok faydası olduğunu da ifade eden Erkul, bunları şöyle açıkladı:

“Penis Başı İltihabı (Balanit) oluşumunu engeller. Sünnet derisinin altında havasız, pislik ve salgı biriken, idrar ile temas eden boşluk alan, balanit oluşumuna zemin hazırlar, sünnet bunu önler. Penis kanseri gelişimini önler. Penis kanseri gelişen erkeklerin hepsi istisnasız sünnetsiz erkeklerdir. İdrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçer. Sünnet derisi altındaki alan idrar yolu enfeksiyonuna yol açan bakterilerin yerleşmesine ve çoğalmasına zemin hazırlar. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları engeller. Sünnetsiz erkeklerde AİDS 4 kat, Genital Ülserler 3 kat daha fazla görülür. Fimozis (Sünnet derisinin idrar çıkışını engelleyecek derecede dar olması) gelişimini engeller.”

Sünnet için en doğru yaş nedir?

Sünnetin her yaş döneminde yapılabildiğini ancak “Bu konuda önemli olanın çocuğun psikolojik olarak sünnete hazır olması ve vücudundaki bu değişikliği doğru anlayabilecek yaş ve düşüncede olmasıdır” diyen Erkul, sünnet için tavsiye edilen yaşın yeni doğan ve ilk 6 ay olduğunun altını çizdi. Hücre yenileme ve gelişme kapasitesi en yüksek seviyede olduğu için bu dönemde yara yerinin çok hızlı iyileştiğini belirten Erkul, ayrıca cerrahi ve psikolojik komplikasyon görülme ihtimalinin bu dönemde çok az olduğuna dikkat çekti. Erkul şu bilgileri verdi:

“Tıbbi bir aciliyet ve gereklilik yoksa 2-7 yaş arası psikolojik gelişim süreci nedeniyle sünnet için uygun değildir. Yenidoğan dönemi ve ilk 6 aylık sürede sünnetin lokal anestezi altında yapılması önerilmektedir. Daha ileri yaş grubunda ise; sünneti çocuk için travma, stres haline dönüştürmemek, korku yaşamasına engel olmak için sedasyon dediğimiz hafif genel anestezi altında yapmak uygundur.”

Sünnet yapılmaması gerekilen durumları da aktaran Erkul, “Peygamber Sünnetli (Hipospadias) çocuklar, penis eğriliği (Kordi) olan çocuklar, gömük penisi olan çocuklar ve küçük penisli olan çocuklar, sünnet yapılmaması gereken çocuklardır” şeklinde konuştu.