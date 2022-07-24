Sünnet düğünündeki yemekten zehirlenenlerin sayısı 200’ü geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir salonda düzenlenen sünnet düğününde, verilen tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 200’ü aştı.

İnegöl’ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.

850 kişinin katıldığı Cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mine bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısının 200’ü aştığı öğrenildi.

İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp, laboratuvara gönderdiler.