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“Stresten uzak durmak saç dökülmesini önlüyor”

Dermatolog Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, saç dökülmesinin birçok nedeni olabileceğini söylerken, strese dikkat çekti.

Sağlık 25.03.2022, 11:27
“Stresten uzak durmak saç dökülmesini önlüyor”

Dermatolog Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, saç dökülmesinin birçok nedeni olabileceğini söylerken, strese dikkat çekti.

Saç dökülmesi ve tedavileri hakkında açıklamalar yapan Dermatolog Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, saç dökülmesinde birçok etkenin yanı sıra stresin de etkili rol oynadığını söyledi. Şehir stresi, iş stresi ve düzensiz yaşamın saç dökülmesine yol açabileceğini aktaran Uzm. Dr. Alpay, saç kaybındaki nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Saç dökülmesinde sebep olan 9 neden

Saç dökülmesinin çok farklı sebeplerinin olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, 9 faktöre dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Alpay, şöyle konuştu:

“Tıbbi olarak saç dökülmesi, saç köklerini tam olarak yıkıma uğratarak yani saçın yeniden çıkma şansı olmayan dökülmeler ve saçın tekrar uzama şansı olan dökülmeler olarak ikiye ayrılabilir. Saçın yeniden çıkma şansı olmayan dökülmeler; yanıklar, çok sık görülmeyen bir grup deri hastalığıdır ve çoğu kez saçlı deri içerisinde bölgesel dökülme alanları şeklinde görülür. Yeniden çıkma şansı olan dökülmelerde ise; dökülme nedeni ortadan kaldırılabilirse saçların tekrar çıkma ihtimali yüksektir.

Saç dökülmesinde öncelikle dökülme tipi ve şiddeti belirlenir, gerekli ise altta yatan nedenler araştırılır. Bundan sonra kişiye özgü bir tedavi protokolü oluşturulur. Yetişkin bir insanın kafasında ortalama 100 bin ila 150 bin saç bulunur. Bu saçlardan günde 100 tanesine kadarını kaybetmek normaldir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerekir. Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabilir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Genetik faktörler

Deri hastalıkları

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Vitamin ve mineral eksiklikleri

Hormonal Sorunlar

Bazı iç hastalıkları ve ilaç kullanımı

Doğum ve kemoterapi süreci

Kozmetik etkenler

Stres

Önemli olan bu nedenin saptanması ve uygun tedavinin yapılmasıdır.”

“Saç dökülmesinde doğru tanı önemli”

Saç dökülmesine yol açan kaynakları tespit etmenin önemli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Alpay,

“Saç dökülmesi tedavisinde öncelikle tanı doğru yapılmalıdır. Öncelikle saç dökülmesinin nedenlerini ve dökülme tipini öğrenmek gerekir. Dermatoloji uzmanı muayenesi ile dökülmeye yol açan faktörler belirlenerek uygun tedavi planlanır. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin saça ve saç derisine zarar verebilecek saç bakim ürünlerinden kaçınmaları gerekir. Özellikle proteinden zengin bir beslenme düzenine geçilmeleri çok önemlidir. Dökülme, vitamin eksiklikleri nedeniyle oluştuysa mutlaka eksik vitamin yerine konulmalıdır. Tiroit ya da farklı bir hastalığa bağlı oluşan saç dökülmelerinde ise öncelikle hastalığın tedavisine yönelik bir yol izlenmelidir” şeklinde konuştu.

Saç dökülmesinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Uzm. Dr. Alpay, saç dökülmesi tedavisi hakkında şunları söyledi:

“Saç dökülmelerinde birçok farklı tedavi uygulanabilmektedir. İlaç tedavileri: Topikal ya da sistemik olarak uygulanabilen dökülme şiddeti ve tipine göre tedaviler mevcuttur. Saç mezoterapileri: Saçlı deriye vitamin kombinasyonları ve protein yapıtaşı olan çeşitli aminoasitlerin enjeksiyon şeklinde uygulanması yoluyla yapılmaktadır. Saçın korunmasını, dökülmenin engellenmesini ve artışını sağlamaya yöneliktir. PRP: Saçlı deriye hastanın kanının alınarak büyüme faktörlerinden yoğun kısmının cihazlar yardımı ile ayrıştırılarak enjeksiyon şeklinde uygulanması yoluyla yapılır. Saçın korunmasını, dökülmenin engellenmesini ve artışını sağlamaya yöneliktir. Saç dökülmelerinde hızlı ve etkin yanıt alabilmek için genelde bu tedavi yöntemleri kombine olarak uygulanmaktadır. Saç ekimi: Özellikle ileri evre androgenetik alopesisi olan erkek ve bayan hastalarda tercih edilmektedir.”

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