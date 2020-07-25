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Stresle baş edememe kilo alımına sebep oluyor

KİLO VERMEK İÇİN MOTİVE OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN PSİKOLOG TUĞÇE DENİZGİL, DİYETİN BAHSEDİLEBİLECEK İKİ FARKLI AYIRIMININ OLDUĞUNU, BU İKİ FARKLI AYRIMDAN BİRİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYİ BENİMSEMEK VE ÖĞRENMEK, BİR DİĞERİNİN İSE STRESİN KİLO ALIMINA SEBEBİYET VERDİĞİNİ FARK ETMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sağlık 25.07.2020, 16:26
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Stresle baş edememe kilo alımına sebep oluyor

Kilo vermek için motive olması gerektiğini belirten Psikolog Tuğçe Denizgil, diyetin bahsedilebilecek iki farklı ayırımının olduğunu, bu iki farklı ayrımdan birinin sağlıklı beslenmeyi benimsemek ve öğrenmek, bir diğerinin ise stresin kilo alımına sebebiyet verdiğini fark etmek olduğunu söyledi.

Uzun zaman aldığı gerekçesiyle insanların, yemek yemeye ayırdıkları zamanı iş durumlarına göre kısa bir süreye sıkıştırıp, hızlıca tüketilebilecek atıştırmalıkları tercih ettiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi ile yaşamlarındaki diğer parçaların da değiştiğini, yemek yemenin sadece doymak anlamına gelmediğini ifade etti.

Stres kilo alma sebeplerinin başında geliyor

Bir diğer kilo alma sebebinin stres olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kişilerin yaşantısının bir parçası olan stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti. Stresi oluşturan ve geliştiren tüm faktörlerin dışarıdan kaynaklanan ayrılık, boşanma gibi faktörler olduğunu söyleyen Denizgil, içsel stres faktörlerinin ise kendimize koyduğumuz katı kurallar, kendimizi algılayışımız, ya hep ya hiç şeklindeki düşünce şekilleri olduğunu ifade etti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil sözlerine şöyle devam etti: “Sıkça görülen bir durum ise belli bir kilo beklentisinde olmak ve bu gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı ile birlikte diyeti bırakmaktır. Beklentiyi oluştururken koşullar, günlük yaşam rutinlerimiz ve bireysel özelliklerimizi de dikkate almak oldukça önemli ve gereklidir. Bunun akabinde gerçekçi beklentiler oluşturmak ve limitler olmadığında ‘ya hep ya hiç’ düşüncesi ile diyeti kesmemek oldukça önemlidir. Stres oluşturan uyaranlar kişi için rahatsız edici duruma geldiğinde ise vücut kendini korumaya alabilir.”

“Problemlerle karşı karşıya kalındığı durumlarda stres hormonları salgılanmaya başlıyor”

Kişiler stresle karşılaştığı zaman vücudun stres hormonlarını salgılamaya başladığını söyleyen Denizgil, ayni zamanda kan basıncının yükselmesi gibi tepkilerin de geliştiğini belirtti. Kişinin hayatındaki problemin çözüldüğü zaman ise stres belirtilerinin de kendiliğinden ortadan kalktığını söyleyen Denizgil, stresle baş edilemediği zaman ise vücut uyumunun zorlandığını ve kronik stres belirtilerinin ortaya çıktığını ifade etti.

“ Ev içinde geçen zamanın artmasına kişiyi yemek yemeye yönlendiriyor”

Çarpıntı, baş ağrısı ve bitkinlik dışında en önemli stres belirtilerinden bazılarının da mide bağırsak bozukluğu ve sindirim zorluğu olduğunu söyleyen Denizgil, duygusal belirtilerin ise mutsuzluk, huzursuzluk ve kaygı olduğunu belirtti. Aynı zamanda sosyal hayatın azalması ve kişinin evde daha uzun vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yöneldiğini söyleyen Denizgil, bu durumun kilo almaya neden olduğunu ifade etti.

Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil şöyle devam etti: “Sosyal hayatın azalması ev içinde geçen zamanın artmasına ve kişinin evde vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yönelmesine neden olabilmektedir. Bu davranış özellikle gerginliği azaltmaya yönelir. Bir süre sonra kilolar artmaya başlayınca bu sefer yemek bir stres kaynağı olur ki durum işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Stresle baş etmek ve yemekten zevk almak yerine, yaşamımızdan zevk almayı bilmek, kilo problemlerinin aşılmasında önemli faktörlerdendir.”

“Diyet uygulayamayan kişilere psikologlar tarafından psikolojik testler uygulanmaktadır”

Diyetisyen tarafından diyetine uyum konusunda zorluk yaşayan kişilerin psikoloğa yönlendirildiğini ve psikolog tarafından hastaya öncelikle psikolojik testlerin (kişilik özellikleri ve yeme davranışı ölçekleri) uygulandığını söyleyen Denizgil, stresle baş etme konusunda kişinin kendini olumsuz algılayışı üzerine çalışıldığını belirtti. Bu testlerin sonucunda psikoterapi planının hazırlandığını söyleyen Denizgil, diyet uygulamakta zorluk yaşayan kişilerin dahiliye uzmanı, diyetisyen ayrıca gereklilik durumunda psikiyatrist iş birliği ile ideal sonuca ulaşabileceklerini ifade etti.

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