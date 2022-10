Strese karşı 100 yeni yöntem! Mutlaka deneyin...

İçimizi kemiren sinsi düşman strese karşı geliştirilen yöntemlere bir yenisini de yazar İpek Özmen ekledi. Stresle savaşma yollarının anlatıldığı "Hayatın Baskısına Karşı Sağlıksız Tepki / Stres" adlı çalışma Lamia Yayınları'ndan çıktı. Kitapta yer alan "Stresi Önlemenin Yolları" adlı bölüm günlük hayatta stresle mücadelede işinizi kolaylaştıracak birçok ipucu veriyor.

1) Her zamankinden 15 dakika erken kalkın.

2) Sabah için bir gece önceden hazırlık yapın.

3) Dar giysiler giymeyin.

4) Kimyasal ürünler kullanmayın.

5) Randevularınıza vaktinde gidin.

6) Hafızanızı kurcalamayın, aklınıza gelenleri yazın.

7) Her zaman aynı şeyleri tekrar etmeyin.

8) Yedek anahtarlarınız olsun.

9) Daha sık hayır deyin.

10) Hayatınızdaki öncelikleri belirleyin.

11) Negatif insanlardan uzak durun.

12) Zamanı etkili bir şekilde kullanın.

13) Yemeklerinizi zamanında yiyin.

14) Önemli evraklarınızın her zaman kopyalarını hazırlayın.

15) İhtiyaçlarını giderin.

16) Bozulan aletleri tamir ettirin.

17) Hoşunuza gitmeyen işler için yardım alın.

18) Büyük işleri küçük parçalara ayırın.

19) Sorunlara meydan okuyun.

20) Sorunlara karşı farklı bir bakış açısıyla yaklaşın.



BEBEĞİ GIDIKLAYIN



21) Hayatınızı organize edin.

22) Bol bol gülümseyin. Hem maliyeti sıfırdır, hem de bedeli para ile ölçülemez.

23) Bir bebeği gıdıklayın.

24) Yağmurda yürüyün.

25) Gümüş bir yüzüğünüz olsun.

26) Evcil hayvan edinin.

28) Köpük banyosu yapın.

29) Her gün çocuğunuzla oyun oynayın.

30) Kendinize inanın.

31) Kendinize olumsuz şeyler söylemekten vazgeçin.

32) Kendinizi kazanırken hayal edin.

33) Mizah duygunuzu geliştirin.

34) Yarının bugünden daha iyi olacağını düşünmekten vazgeçin.



DANS EDİN



35) Kendinize hedefler koyun.

36) Dans edin.

37) Tanımadığınız birine merhaba deyin.

38) Kendinizi kazanırken hayal edin.

39) Bir arkadaşınızla kucaklaşın.

40) Yıldızlara bakın.

41) Yavaş yavaş nefes alın.

42) Ahenkli bir şekilde ıslık çalmayı öğrenin.

43) Şiir okuyun.

44) Klasik müzik dinleyin.

45) Kötü bir alışkanlığınızdan vazgeçin.

46) Kendinize bir çiçek alın.

47) Yanında rahatlayacağınız bir arkadaşınız olsun.

48) Bugünün işini yarına bırakmayın.

49) Görünüşünüze özen gösterin.

50) Mükemmel değil iyi olmak için çalışın.



KUŞLARA YEM VERİN



51) Sergileri gezin.

52) Bir şarkı mırıldanın.

53) Kilonuzu koruyun.

54) Bir ağaç dikin.

55) Kuşlara yem verin.

56) Baskı altında iken dahi nezaketinizi elden bırakmayın.

57) Ayağa kalkın ve gerinin.

58) Her zaman bir B planınız olsun.

59) Kağıda gelişigüzel şeyler karalayın.

60) Bir şakayı hatırlayın.

61) Duygularınızın sorumluluğu- nu alın.

62) Daha iyi bir dinleyici olun.

63) Sınırlarınızı bilin ve başkaları- nın da bunları bilmesine izin verin.



KAĞITTAN UÇAK YAPIN



64) Kağıttan uçak yapın.

65) Yeni bir şarkının sözlerini öğre-nin.

66) İşe erken gidin.

67)Bir bebekle birlikte ellerinizi çırpın

68) Sır tutmasını bilin.

69) Ağız dolusu kahkalarla gülün.

70) Kendinizi diğer insanlara göre ayarlamaktan vazgeçin.

71) Daha az konuşun ve daha az dinleyin.

72) Diğer insanları özgürce övün.

73) Bitmemiş ilişkilerin üzerine yeni bir ilişki kurmayın.

74) İyice soruşturup diğer insanların da haklı olabileceğini düşünün.

75) Sizi dikkate almayanı siz hiç dikkate almayın.

76) İnsanlara doğru değer verin hak etmeyenleri silin.



AŞKIN ÖNEMİNİ ANLAYIN



77) Herhangi bir şarta bağlı olmayan birden- bire gelişen aşkın öneminin farkına varın

78) Halettiğiniz sevgiyi alamadınız mı? Kendinizi üzmeyin sorun siz değilsiniz

79) Başkalarının sözleriyle dolduruşa gelme- yin ama aklınızın bir köşesinde tutun

80) Dinleyip anlamaya niyeti olmayanlarla tartışmayın.

81) Eğer verdiğiniz sır o kişide kalmıyorsa ikinci bir şans vermeyin.

82) Kendinize saygınızı yitirmenize neden olacak davranışlarda bulunmayın.

83) Siz istemediğiniz sürece kimsenin sizi üz- meyeceğini aklınızdan çıkarmayın.

84) Değerli zamanınızı hak etmeyenler için kullanmayın.

85) Size bahşedilen zekâyı mutlaka kullanın.

86) Her şeyden önce kendinizi sevin.

87) Dışarıdaki güneşe bakıp gülümseyin önü- nüzde koskocaman bir gelecek olduğunu unutmayın.

88) Dostluğunuzla yetinmeyenler için hiçbir fedakârlık yapmayın.89) Gerektiğinden fazla verici olmayın. Zaman zaman hayır demesini öğrenin.



İLK ÖNCE SİZ MERHABA DEYİN

90) Hayatınızın her alanında sorumluluğu üstlenin, suçu başkalarına yıkmayın.

91) Hakkettiğinizi düşündüğünüzde maaşınıza zam isteyin.

92) İlk önce siz 'merhaba' deyin.

93) Cesur olun.

94) Teklifin ne olduğunu öğrenmeden asla bir kapıyı kapamayın.

95)Saatinizi daima 5 dakika ileriye ayarlayın.

96) Sıkı tokalaşın.

97) Merhametli ama karalı olun.

98) Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu, hayali ümitli yapan bugündür. Öyleyse bugüne iyi bakın.

99) İnsanları yargılarsanız onları sevmeye zamanınız kalmaz.