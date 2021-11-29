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STRES O HASTALIĞI TETİKLİYOR !

Sinir sıkışmasının birçok nedeni vardır.Ancak en büyük faktör strestir.Genetik yatkınlık nedeniyle de oluşan sinir sıkışması ağır yük kaldıran kişilerde de sıklıkla görülmektedir.Stres,ağır yük kaldırmak ya da taşımak,duruş bozuklukları,aşırı kilolu olmak,bilgisayarda fazla vakit geçirmek,genetik ve bazı spor aktivileri sinir sıkışmasının oluşma nedenlerindendir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlık 29.11.2021, 13:59
STRES O HASTALIĞI TETİKLİYOR !

Stres faktörünün yanında ; Kemik çıkıntıları ,Tiroid hastalıkları ,Yaralanma, Romatoid Artrit, Tekrarlayan stres,Uzun süre yatma, gebelik, Hobiler veya spor aktiviteleri ve Obezite sinir sıkışması riskini arttırabilir.

Sinir sıkışması belirtileri nelerdir ?

Sıkışan bir sinir, kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında oluşur.

Vücudun hemen her bölgesinde görülebilen sinir sıkışması görülen yere bağlı olarak farklı belirtiler göstermektedir. Fakat sıkça görülen belirtiler arasında uyuşukluk,ağrı,hissetmeme sinir sıkışması olan bölgede görülür. Hapşırma ve öksürme sonrası oluşan ağrılarda omurilikte oluşan sinir sıkışmalarının belirtisidir. Karıncalanma ve iğne batar hissine eşlik eden ağrılar da görülebilmektedir. En sık görülen ellerde ve ayaklarda meydana gelen sinir sıkışmasında hareket etmede kısıtlanır.

Sinir sıkışmaları nedenine göre her yaş grubunda görülebilir.

Bir sinir kısa bir süre sıkışırsa, genellikle kalıcı bir hasar olmaz. Basınç rahatladıktan sonra sinir fonksiyonu normale döner. Bununla birlikte, basınç devam ederse, kronik ağrı ve kalıcı sinir hasarı oluşabilir. Bazen de sıkışan bir sinirden ağrıyı hafifletmek için ameliyat gereklidir.

Önlemler nelerdir?

Ergonomik iş ortamı sağlamak

İş ortamında değişiklik yapmayı deneyebilirsiniz. Ergonomik bir fare ve klavye kullanmak el ve bileklerdeki basıncı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir bilgisayar monitörünü göz seviyesine yükseltmek, boyun ağrısını ve boynunuzun semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ayakta iken bir ayağın altına yükseltici koymak, omurganın hareketli ve esnek kalmasına yardımcı olabilir, bu da sırt ağrısını azaltabilir.

Duruş değişikliği

Uzun süre yanlış bir duruşla oturmak veya ayakta durmak, omurga ve kaslara zarar verebilecek ve bir sinirin sıkışmasına yol açabilecek gereksiz stres yaratır.Yastık kullanımını ayarlamak, ayarlanabilir sandalye ve boyun destekleri basıncı rahatlatmak yardımcı olabilir ve sinire iyileşmek için zemin hazırlamış olursunuz.

Masaj veya fizik tedavi

Etkilenen bölgenin etrafına nazik bir basınç uygulamak gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir ve tam vücut masajı kasların gevşemesine yardımcı olabilir.Fizik tedavi, egzersiz, masaj ve nazik uzanmaların bir kombinasyonunu kullanarak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Germe egzersizleri

Nazik germe, bölgedeki gerginliği ve basıncı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir kişi egzersiz yaparken herhangi bir ağrı veya rahatsızlık yaşarsa durmalıdır.

Bacakları yükseltmek

Omurgadaki herhangi bir baskıyı gidermek için bacaklarını kaldırarak rahatlama sağlayabilirler. Bir kişi dizlerinin altına birkaç yastık koyarak bunu başarabilir, bu nedenle bacakları vücuda 45° derecelik bir açıda bulunur.

Buz ve ısı paketleri

Isı ve buz paketleri arasında geçiş yapmak, birçok durumda şişlik ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olmak için günde üç kez, bir seferde yaklaşık 15-20 dakika boyunca etkilenen alanın üzerinde bir buz paketi tutun.

Atel

Mümkünse, etkilenen bölgeye bir atel takmak daha fazla hasarın önlenmesine ve sinirin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Uzun vadede, yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi düşük etkili bir egzersizin günlük bir rejime eklenmesi semptomları azaltmaya ve vücudu formda tutmaya yardımcı olabilir. Ekstra kilo vermek sinirler üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve düzenli bir antrenmandan eklenen hareketlilik iltihabı azaltabilir.

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