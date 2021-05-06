Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE), Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısını inceledi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de de kullanılan Çin menşeli korona virüsü aşısı Sinovac'a ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kurumun internet sitesinden paylaşılan raporda, Sinovac aşısının 60 yaş altındaki kişilerde Covid-19'u engellemekte etkili olduğu belirtildi.

Ancak DSÖ, Sinovac'ın klinik denemelerinde ciddi yan etkilere dair verileri yetersiz buldu.

Kurumun aşıının etkisine güvendiği yaş aralığını '18-59' olarak vermesi dikkat çekti.

Değerlendirme, DSÖ'nün aşılarla ilgili verileri inceleyip tavsiyelerde bulunan Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından yapıldı.

Bağımsız uzmanlardan oluşan SAGE, Sinovac'ın CoronaVac isimli aşısının Çin, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili'deki Faz-3 klinik denemelerinin sonuçlarını inceledi.

DSÖ'nün internet sitesinde yayımlanan raporda, "CoronaVac'ın iki dozunun yetişkinlerde (18-59 yaş arası) PCR teyitli hastalığı önlediğine çok güveniyoruz" denilse de, verilerde bazı eksiklikler olduğu görüşü paylaşıldı.

Raporda, Sinovac aşısının hamilelik, daha ileri yaştaki kişiler ile başka hastalıkları olan kişilerde güvenlik ve klinik koruma, aşı sonrası görülebilecek nadir yan etkilerin izlenmesi gibi alanlardaki verilerinde 'boşluklar' olduğu belirtildi.

SAGE, aşının 59 ve altındaki kişilerde ciddi yan etki görülme riskinin düşük olduğuna dair bildirime 'orta düzeyde güven duyduğunu', bu riskin 60 yaş üzerindeki kişilerde düşük olduğu tezine de 'düşük düzeyde' güven duyduğunu açıkladı.

Raporda, komorbiditesi (yan hastalıkları) bulunan kişiler ile Covid-19'u ağır geçirme riski yaratan sağlık sorunları içindeki kişilerde yan etki riskinin düşük olduğu bildirimine de 'düşük düzeyde' güven duyulduğu belirtildi.

Değerlendirme, DSÖ'nün aşılarla ilgili verileri inceleyip tavsiyelerde bulunan Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından yapıldı.

Bağımsız uzmanlardan oluşan SAGE, Sinovac'ın CoronaVac isimli aşısının Çin, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili'deki Faz-3 klinik denemelerinin sonuçlarını inceledi.

DSÖ'nün internet sitesinde yayımlanan raporda, "CoronaVac'ın iki dozunun yetişkinlerde (18-59 yaş arası) PCR teyitli hastalığı önlediğine çok güveniyoruz" denilse de, verilerde bazı eksiklikler olduğu görüşü paylaşıldı.

Raporda, Sinovac aşısının hamilelik, daha ileri yaştaki kişiler ile başka hastalıkları olan kişilerde güvenlik ve klinik koruma, aşı sonrası görülebilecek nadir yan etkilerin izlenmesi gibi alanlardaki verilerinde 'boşluklar' olduğu belirtildi.

SAGE, aşının 59 ve altındaki kişilerde ciddi yan etki görülme riskinin düşük olduğuna dair bildirime 'orta düzeyde güven duyduğunu', bu riskin 60 yaş üzerindeki kişilerde düşük olduğu tezine de 'düşük düzeyde' güven duyduğunu açıkladı.

Raporda, komorbiditesi (yan hastalıkları) bulunan kişiler ile Covid-19'u ağır geçirme riski yaratan sağlık sorunları içindeki kişilerde yan etki riskinin düşük olduğu bildirimine de 'düşük düzeyde' güven duyulduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Sinovac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verilip verilmeyeceğinin netleşmesi için ayrı bir grup teknik uzmanın incelemeleri sürüyor.