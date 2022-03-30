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Sporun çocuk sağlığına etkisi!

Çoğu ebeveynlerin çocuğunu spora göndermekte çekindiği tek konu derslerini negatif yönde etkileyeceği olsa da aslında spor yapan çocuklar derslerinde daha başarılı. Hem sağlık açısından hem de kişisel gelişimi açısından oldukça faydalı olduğu bir gerçek. Peki çocuklar hangi sporu yapmalı? Çocukların spor yapmasındaki faydalar nelerdir? Detaylar haberimizde...

Sağlık 30.03.2022, 15:59
Sporun çocuk sağlığına etkisi!

Sporun Çocuk Sağlığına Faydaları Nelerdir?

Spor yaparak büyüyen çocuklar daha aktif, özgüvenli ve disiplinli olmanın yanı sıra daha sağlıklı bireyler olarak büyüyorlar. Çocuk sporları, yetişkinlerin sporlarından farklı değildir ama her yaş grubu için uygun sporlar farklı olabilir. Sporun her yaşta faydası vardır. Sporun faydalarını görmek için çocuğunuza erken yaşta spor sevgisi aşılamanız önemlidir.

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte, yetişkinler gibi çocuklar da hareketsizliğe alışmış durumdalar. Daha ilk yaşlarından itibaren televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonu ile tanışan çocuklar, evlerinden hiç çıkmadan sadece okul teneffüslerinde vakit geçirerek büyüyorlar. Bu nedenle son yıllarda özellikle çocuklarda ve gençlerde obezite oranı artıyor.

Bu hayat şartları göz önüne alındığında, çocuklar için spor bir ihtiyaçtır. Vücut sağlığını, hormonları ve büyüme gelişimini destekler. Aynı zamanda sosyokültürel anlamda da nitelik kazandırır.

Sporun çocuk sağlığına yararları saymakla bitmez. Çünkü her bir olumlu değişim, vücutta farklı bir bölgede daha olumlu bir gelişim yaratabilir. Genel vücut sağlığını desteklediğinden, çocuklar için spor gereklidir.

Sporun Çocuklar İçin Faydaları Nelerdir?

  • Obezite riskini azaltır.
  • Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır ve kardiyovasküler sistemi güçlendirir.
  • Kemik, kas, bağ ve tendonların sağlıklı şekilde gelişmesini ve güçlenmesini destekler.
  • Koordinasyon ve denge sağlar.
  • Fiziksel olarak rahatlatır.
  • Fiziksel rahatlama ile kronik kas gerginliği (baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi) azalır.
  • Uyku düzeninin gelişmesine yardımcı olur.
  • Kendine güven duygusunu geliştirir. Özgüveni artırır.
  • Dolaylı olarak sosyal becerileri artırır.
  • Toplum içinde ve arkadaşlar arasında liderlik ve iş birliği dahil olmak üzere kişisel becerilerin gelişmesine yardım eder.

Çocuklara Spor Yapmayı Sevdirmek İçin Neler Yapabilirsiniz?

Eğer çocuğunuz hareketsizliğe alıştıysa ve spor yapmak istemiyorsa ya da arkadaşları arasında gerçekleştirilen aktivitelere katılmakta zorlanıyorsa, öncelikle ailece spor aktiviteleri yapabilirsiniz. Çocuklar anne ve babalarının yanında yabancılık çekmezler ve güven duygusu ile hareket ederler. Birlikte hafta sonu pikniklerinde yürüyüşler veya parklardaki koşu parkurlarında kısa yarışlar yapabilirsiniz.

Özellikle ülkemizde bazı alanlarda bulunan ücretsiz spor aletlerini ailecek kullanabilir ve yanınızdaki diğer ailelerin çocuklarıyla kaynaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ailece spor yapmak, çocuğun spora alışmasını sağlar.

Sürekli vakit geçirdiği bir arkadaşı varsa, ikisinin birlikte oynayabileceği oyunlara yönelmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun hiç bilmediği spor kursu gibi bir ortamda, insanlara alışması zor olacağından, spordan da soğuyabilir. Evinizin yakınındaki alanları değerlendirebilir ve öncelikle yakın çevrede spor yapmasını isteyebilirsiniz.

Çocuklar Hangi Sporları Yapmalı?

  • Basketbol
  • Bisiklet
  • Tenis
  • Masa tenisi
  • Voleybol
  • Futbol
  • Koşu veya yürüyüş

Spor çocuklar için bir zorunluluk değil, eğlenceli aktivite demek olmalı. Ayrıca ağırlık kaldırmak veya spor salonunda fitness çocuklar için pek uygun değildir. Çocukların genç yaşta, kalıcı şekilde sakatlanmasını önlemek için, ağır sporlardan uzak durmaları gerektiğini unutmamalısınız.

Ayrıca her etkinlik öncesinde mutlaka esneme hareketleri yapmayı öğretmelisiniz ve birden ağır hareketler ile başlatmamalısınız. Herhangi bir spor etkinliği için seviyeyi yavaş yavaş artırırsanız, çocuğunuzun sınırlarını da öğrenmiş olursunuz.

Çocuklar Ne Kadar Spor Yapmalıdır?

Anne ve babaların emin olamadığı bir diğer konu ise, çocuklarının ne kadar süre spor yapacağıdır. Çocuklar isterlerse, günlük 60 dakika egzersiz yapabilmelidir. Ancak her gün kesintisiz spor yapmak yorucu olacağından, haftanın belirli günü istirahat etmesi için pas geçilebilir. Ayrıca 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklarda günlük spor süresi en fazla 1 saat olmalıdır.

Uykusunu almadığı veya geç uyuduğu günlerde spor aktivitelerine ara verebilir ve beraber başka etkinlikler yapabilirsiniz.

Sporun çocuk sağlığına yararları saymakla bitmez. Vücutta fiziksel aktivite nedeniyle meydana gelen her olumlu değişim, bir başka olumlu değişime yol açar. Hareketsizliğin çağımızın en büyük sorunu olduğu düşünüldüğünde ve yerleşik yaşam tarzı göz önüne alındığında, çocukların ve gençlerin mutlaka bir spor dalıyla uğraşmasını teşvik edebilirsiniz.

#spor #çocuk #sağlık
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