Sosyal medya fenomeninin otomobiline zarar veren şüpheli 2 şahıs yakalandı

Bakırköy’de sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’ın otomobiliyle seyir halindeyken otomobile zarar verdiği ileri sürülen motosiklet sürücüsü 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilay Toprak isimli sosyal medya fenomeninin otomobiline 2 motosiklet üzerinde bulunan şahıslar, zarar vererek fenomen Toprak’a tehdit ve hakarette bulundu. O anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaşan Toprak, olayın ardından polise giderek şikayette bulundu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen M.K. ve E.Y. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak’ın kullandığı aracın aşırı süratle önlerine kırdığını ve bu nedenle motosikletin hâkimiyetini kaybederek yere düştüklerini, Nilay Toprak’ın sevk ve idaresindeki aracın trafik ışıklarında durduğunu fark ettiklerini, kaza sonucu tutanak tutmak için araca yaklaştıkları sırada Toprak’ın kendilerine hakaretlerde bulunduğu yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.