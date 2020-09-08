Sonbaharda hastalıklardan korunma yolları...

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğumaya başladı. Üstelik son zamanlarda artan yağmur yağışları ile birlikte uzunca bir süre güneşli havalara hasret kalacağımızın sinyallerini verdi. Özellikle mevsim geçişleriyle birlikte soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi enfeksiyonlar da kapıyı çalmaya hazır bekliyor. Ancak özenli ve sonbahara uygun davranışlarla mevsim geçişini hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz.

Sağlık Hijyenden Geçer

Hijyen kurallarına dikkat etmek hastalıklara karşı alınacak önlemlerin başında geliyor. Gündelik yaşamda uygulayacağımız küçük alışkanlıklarla birlikte hastalıklara yakalanma oranımızı düşürmeniz mümkün. Öncelikle kişisel temizliğimize önem vermemiz gerekiyor. El hijyenine önem vermeli, ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Eller kurallara uygun bir şekilde yıkanmalı ve dış ortamla temastan sonra asla yüz, göz ve burun çevresine götürülmemelidir. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları temas ve damlacık yoluyla bulaştığın için bulunduğunuz mekanın havalandırılmasına ve hasta kişilerle yakın temas kurulmamasına özen gösterilmelidir.

Vitaminlerle Güçlenin!

Beslenme, şüphesiz ki vücut direncini artırmada çok önemli. Bağışıklık sistemini ayakta tutmanın en önemli yollarından biri de dengeli beslenmektir. Dengesiz beslenme vücudun savunma sistemini zayıflatarak çok kolay hastalanmaya ya da kolay atlatılacak hastalıklardan uzun süre kurtulamamaya sebep olur. Kışın bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinler tüketmeli ve başta C vitamini olmak üzere diğer vitaminlerle takviye yapılmalıdır. Gerekirse doktor kontrolünde vitamin kullanılmalıdır.

Uyku Düzeninizi Koruyun!

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudu zinde tutmak için kaliteli ve yeterli uyku çok önemlidir. Vücuda yararlı hormonların uyku esnasında salındığını unutmamalı, bu nedenle karanlık ve sessiz ortamda 7-8 saat arası uyunmalıdır.

Su Tüketimine Dikkat Edin!

Yazın olduğu kadar sonbahar ve kış aylarında da su tüketimine dikkat edilmeli günde en az 1,5-2 litre su içilmelidir. Su vücudun su kaybını önlediği gibi vücut ısısını dengelemeye de yardımcı olur. Toksinlerin atılmasına ve vücudun canlanmasına da yardımcı olan su, solunum yollarının nemli kalmasını sağlayarak enfeksiyonların ortaya çıkmasını engeller.