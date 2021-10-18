SONBAHARDA ENERJİNİZİ ARTTIRACAK ÖNERİLER

BİTKİLERDEN ENEJİ ALIN

Enerji verici etkileri bilinen bitkiler ginseng ve ginko bilobadır. Bunlardan yapılan çayları gün içinde 1 fincan olarak tüketirseniz enerjiniz gün boyu devam eder.

DOĞAL OLANI TERCİH EDİN

Doğal, minimum işlenmiş tüm gıdalar sadece sağlıklı yaşam için değil, aynı zamanda enerji düzeyinizi maksimuma çıkarmak içinde önemlidir. Mevsiminde meyve ve sebze tüketip maksimum biyo yararlılık kazanabilirsiniz.

EGZERSİZİ ATLAMAYIN

Okulların açılması , tatillerin bitmesi ,sonbaharın başlaması derken hayatın içindeki koşuşturma da başlamış olacak . Enerjinizi gün içinde koruyabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek için öğle aralarına da küçük egzersizler koyabilirsiniz. Bu sayede hem metabolizmanızı çalıştırmış hem de öğle tatilinizi daha keyifli hale getirmiş olursunuz. Programınızı öğle tatilinde egzersiz yapmaya uygun hale getirirseniz enerjinizi akşama kadar koruyabilirsiniz.

GÜN İÇİNDE UFAK DİNLENMELER YARATIN

Öğlen uykusu isteğinin doğal bioritim alışkanlıklarının sonucu olduğu düşünülmektedir ve genellikle imkânınız varsa bunu yapmanız en doğrusudur. 1-2 saat uykuyla savaşmak yerine 15-20 dakikalık uyku sonrasında yenilenmiş olarak devam etmek gün içindeki enerjinizi yükselterek öğleden sonraki saatlerin daha verimli geçmesine yardımcı olur.